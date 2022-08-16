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Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России

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Ракета «Сармат» обеспечит стратегическую безопасность России на полвека вперед. Кадр из видео Министерства обороны РФ
Ракета «Сармат» обеспечит стратегическую безопасность России на полвека вперед. Кадр из видео Министерства обороны РФ.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о прочности ядерного щита России. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

«Пусть кто-нибудь попробует на прочность его проверить», — предложил Борисов.

В июле глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что считает российский комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

В том же месяце бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что ракета «Сармат» готовится к новым испытаниям и серийному производству.

В сентябре 2021 года Рогозин отметил, что перспективный стратегический комплекс «Сармат» станет основой ядерного щита России на 30-40 лет.

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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
16.08.2022 04:58
А сколько Сарматов стоят на боевом дежурстве РВСН?
НОЛЬ ЦЕЛЫХ, НОЛЬ ДЕСЯТЫХ, одна пустая болтовня что от Рогозина, что от Борисова.....
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