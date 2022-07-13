Войти
Lenta.ru

Рогозин анонсировал испытания самой мощной в мире ядерной ракеты

813
0
0
Пуск «Сармата»
Пуск «Сармата».
Источник изображения: ТАСС

Российская перспективная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» готовится в новым испытаниям, анонсировал в своем Telegram-канале гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству», — написал руководитель.

В июне на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев заявил, что «новый претендент на место № 1 в российском арсенале сможет нести больше полезной нагрузки и по любой возможной траектории (включая глобальную — через Южный полюс) сможет быстрее покинуть район базирования при встречных ядерных ударах, он будет более точным и более защищенным как от поражающих факторов ядерных взрывов в районе стартовой позиции, так и от разнообразных систем противоракетной обороны».

В том же месяце Рогозин рассказал, что «Роскосмос» приступил к созданию серийных ракет «Сармат».

В апреле глава госкорпорации заявил, что «Роскосмос» произведет 46 стратегических ракетных комплексов «Сармат».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.07.2022
Рогозин сравнил американские ракеты с российским «Сарматом»
27.06.2022
Рогозин сообщил о начале серийного производства ракет «Сармат»
24.05.2022
Россия поставит на боевое дежурство почти 50 ракет «Сармат»
03.09.2021
Рогозин назвал ракету «Сармат» будущей основой российского ядерного щита
11.08.2021
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 22:55
  • 29112
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 19:07
  • 3
Советник президента США по нацбезопасности: Есть данные о намерениях Ирана передать России беспилотники
  • 13.07 18:40
  • 7
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 13.07 18:26
  • 8
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 13.07 16:51
  • 43
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 13.07 15:27
  • 14
Спецоперация до победного конца
  • 13.07 14:54
  • 0
ВСУ анонсировали удар по территории Беларуси: станция СПРН «Волга» — цель №1
  • 13.07 13:30
  • 2
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 13.07 12:38
  • 3
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 13.07 10:19
  • 0
Продолжающаяся милитаризация Польши – вызов национальной безопасности Беларуси
  • 13.07 08:23
  • 229
Космонавтика Илона Маска
  • 13.07 08:07
  • 1
Сербская пресса: Модульная РСЗО «Тамнава» может поступить на вооружение сербской армии в серийном исполнении
  • 13.07 08:01
  • 1
В Тюменской области сформируют три спецподразделения из контрактников
  • 13.07 06:30
  • 1
Испания готовит передачу Украине партии танков Leopard 2A4 и БТР М113 с хранения
  • 13.07 06:25
  • 69
Война на Украине: первый день