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Интерфакс-АВН

Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров

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Бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель)
Бомбардировщик ПАК ДА (3D-модель).
Источник изображения: Телеканал «Звезда»

Об использовании иностранных деталей в этом самолете не может быть и речи

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Новые санкции Запада не повлияют на сроки создания стратегического бомбардировщика ПАК ДА, работы идут по графику, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"ПАК ДА - это комплекс стратегической авиации, и об использовании иностранных деталей в проекте такого типа речи даже не идет", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос агентства о возможном изменении сроков создания самолета из-за нехватки некоторых комплектующих, например, подшипников, после введения санкций.

"Проект реализуется в соответствии с графиком", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. В 2017 году Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне глава "Роскосмоса"), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОАК
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Мантуров Денис
Проекты
ПАК ДА
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1 комментарий
№1
16.08.2022 04:35
А что с модернизацией Ту-22М3М?
обещали по 6 самолётов в год выкатывать начиная с 20г.....
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