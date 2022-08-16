Войти
ЦАМТО

Судозавод "Пелла" передаст флоту четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт" МРК "Буря" в этом году

577
0
+2
Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. 23 октября 2018
Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. 23 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

ЦАМТО, 15 августа. Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст ВМФ России малый ракетный корабль "Буря" – четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт", сообщает "РИА Новости" со ссылкой пресс-службу верфи.

"В рамках гособоронзаказа на верфи осуществляется строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". На данный момент МРК заводской номер 257 (четвертый в серии, состоящей из семи кораблей проекта, строящихся на "Пелле") проходит швартовные испытания, готовится к заводским ходовым испытаниям и передаче заказчику уже в текущем году", – сообщили "РИА Новости" на "Пелле".

Строительство трех других кораблей (с пятого по седьмой) проекта 22800 ведется согласно по графику.

Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях – "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 т и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М", передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
Компании
АСЗ
ЗДЗ Горького
Проекты
22800 МРК
Похожие новости
16.08.2022
Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году
28.01.2020
Пятый МРК проекта 22800 "Каракурт" будет сдан флоту к октябрю 2022 года
14.10.2019
МРК "Советск" проекта 22800 Каракурт вошёл в состав Балтийского флота
22.05.2019
Начаты заводские ходовые испытания второго малого ракетного корабля проекта 22800
29.03.2019
"Каракурты" прикрылись "Панцирем". Каков экспортный потенциал новых российских корветов
01.08.2017
"Каракурты" размажут по верфям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 15:09
  • 30345
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:34
  • 9
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ
  • 16.08 12:14
  • 1
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 11:14
  • 3
Предприятия ОАК переходят на новый единый фирменный стиль
  • 16.08 09:38
  • 2
Модернизированный проект 22350М может стать базовым для серии фрегатов дальней морской зоны - глава ОСК
  • 16.08 05:19
  • 19
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 16.08 04:58
  • 1
Борисов предложил «проверить на прочность» ядерный щит России
  • 16.08 04:51
  • 1
РЭБ России – проблема украинских дронов
  • 16.08 04:44
  • 1
В носимом аварийном запасе космонавта может появиться огнестрельное оружие
  • 16.08 04:40
  • 1
"Рособоронэкспорт" заключил контракты на поставку вертолетов Ми-38
  • 16.08 04:38
  • 1
В России проработают замену французских двигателей на SSJ-100
  • 16.08 04:37
  • 1
Облик универсального десантного корабля проекта 23900
  • 16.08 04:35
  • 1
Западные санкции не скажутся на сроках создания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА, всё по графику - Мантуров