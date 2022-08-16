Судозавод "Пелла" передаст флоту четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт" МРК "Буря" в этом году

Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. 23 октября 2018.

ЦАМТО, 15 августа. Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст ВМФ России малый ракетный корабль "Буря" – четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт", сообщает "РИА Новости" со ссылкой пресс-службу верфи.

"В рамках гособоронзаказа на верфи осуществляется строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". На данный момент МРК заводской номер 257 (четвертый в серии, состоящей из семи кораблей проекта, строящихся на "Пелле") проходит швартовные испытания, готовится к заводским ходовым испытаниям и передаче заказчику уже в текущем году", – сообщили "РИА Новости" на "Пелле".

Строительство трех других кораблей (с пятого по седьмой) проекта 22800 ведется согласно по графику.

Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях – "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 т и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М", передает "РИА Новости".