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РИА Новости

Четвертый в серии малый ракетный корабль "Буря" передадут флоту в этом году

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Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. 23 октября 2018
Малый ракетный корабль "Буря" проекта 22800 во время спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области. 23 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Судостроительный завод "Пелла" до конца 2022 года передаст Военно-морскому флоту России малый ракетный корабль "Буря" — четвертый в серии проекта 22800 "Каракурт", сообщили РИА Новости в пресс-службе верфи.

"В рамках гособоронзаказа на верфи осуществляется строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт". На данный момент МРК заводской номер 257 (четвертый в серии, состоящей из семи кораблей проекта, строящихся на "Пелле") проходит швартовные испытания, готовится к заводским ходовым испытаниям и передаче заказчику уже в текущем году", — сообщили на "Пелле".

Строительство трех других кораблей проекта 22800 ведется согласно по графику.

Многоцелевые малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" разработаны центральном морском конструкторском бюро "Алмаз" и строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях — "Пелле", Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане и Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

"Каракурт" имеет стандартное водоизмещении 800 тонн и предназначен для выполнения задач в ближней морской зоне. Корабли проекта вооружены универсальным корабельным стрельбовым комплексом на восемь ячеек для крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", автоматической артиллерийской пушкой АК-176МА. Корме того, в ПВО корабля входит ПЗРК "Игла" и ЗРАК "Панцирь-М".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
Компании
АСЗ
ЗДЗ Горького
Проекты
22800 МРК
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