WP: Россия взяла под контроль на Украине полезные ископаемые минимум на $12,4 трлн

По данным издания, Киев потерял к настоящему времени 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов "и других критически важных минералов, включая литий"

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Россия взяла под свой контроль в ходе специальной военной операции на Украине месторождения полезных ископаемых, оцениваемые по меньшей мере в $12,4 трлн. Такие данные приводятся в статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Post.

Как уточняется в материале, анализ ситуации был проведен по запросу газеты канадской компанией SecDev, специализирующейся на оценке геополитических рисков. Согласно выводам этой фирмы, горючие, рудные или металлические месторождения на Украине, "оценивающиеся по крайней мере в $12,4 трлн", расположены в тех районах, "которые теперь находятся под российским контролем". Речь идет о "почти половине" стоимости ресурсов на "2 209 месторождениях, которые были изучены компанией", говорится в публикации. В соответствии с приведенными в ней заключениями, Украина потеряла к настоящему времени 63% залежей угля, 11% месторождений нефти, 20% месторождений природного газа, 42% залежей металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов "и других критически важных минералов, включая литий". Поясняется, что некоторая часть этих ресурсов отошла России еще после воссоединения с нею Крыма в 2014 году.

Как заявил газете сооснователь SecDev Роберт Магга, сложившаяся ситуация "имеет прямые последствия для энергетической безопасности Запада". "Если европейцы не смогут быстро диверсифицировать источники нефти и газа, то они останутся сильно зависимыми от российских углеводородов", - подчеркнул этот канадский политолог.

В статье также отмечается, что потеря Украиной контроля над частью месторождений нефти и газа, редкоземельных элементов, необходимых для производства определенных наименований высокотехнологичной продукции, способна "осложнить поиски Западной Европой альтернатив импорту из России и Китая".

Наконец, The Washington Post цитирует одного из украинских экспертов, по мнению которого, при худшем для Киева варианте развития событий, страна окажется не в состоянии поддерживать индустриальную экономику.