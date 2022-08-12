В России продемонстрируют станцию обнаружения целей ЗРК «Викинг»

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» впервые продемонстрирует станцию обнаружения целей 9С38Э в модульном исполнении из состава зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Викинг» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщили в пресс-службе российского концерна, передает ТАСС.

«Зенитный ракетный комплекс "Викинг" можно будет увидеть в составе станции обнаружения целей 9С38Э в модульном исполнении (представляется впервые), самоходной огневой установки 9А317МЭ, пусковых установок 9А316МЭ и 9А383Э», — говорится в сообщении.

В концерне отметили, что «Викинг» может уничтожать современные и перспективные самолеты тактической и стратегической авиации, включая малозаметные, вертолеты, тактические и крылатые ракеты, беспилотники, а также радиоконтрастные наземные и надводные цели. Комплекс может эффективно выполнять задачи в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия.

ЗРК средней дальности «Викинг» является экспортной версией комплекса «Бук-М3, который используют Вооруженные силы России. Гусеничная самоходная огневая установка 9А317М из состава комплекса несет шесть ракет в транспортно-пусковых контейнерах, а пусковая установка 9А316М получила 12 ракет.

В мае в публикации Army Recognition отметили, что российские ЗРК «Бук-М3» и «Викинг» являются основной угрозой для беспилотников Bayraktar TB2.