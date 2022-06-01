Российский «Бук-М3» назван главной угрозой для беспилотников «Байрактар»

Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2".

Основной угрозой для беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» (Bayraktar) турецкого производства является российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», или «Викинг». К такому выводу пришли эксперты издания Army Recognition.

«Российские военнослужащие считают "Бук-М3" истребителем беспилотников "Байрактар" турецкого производства, используемых украинской армией для ведения обстрелов российских танков и командных пунктов», — говорится в материале.

«Викинг» можно назвать главной угрозой для БПЛА «Байрактар» благодаря его характеристикам, отмечают авторы статьи. Так, он является последним поколением российского ЗРК средней дальности. «Викинг» обладает значительно улучшенными возможностями по сравнению со старыми системами «Бук». Один комплекс «Бук-М3» может поражать до 36 различных целей одновременно под любым углом. Комплекс способен уничтожать воздушные цели любого типа на дальности от 2,5 километра до 70 километров со скоростью 3000 метров в секунду на высоте от 15 метров до 35 километров.

25 мая стало известно, что российские средства ПВО с начала специальной военной операции на Украине сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Отмечалось, что БПЛА

являются простой мишенью для систем ПВО из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности.

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