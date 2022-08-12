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Испания испытает боевых роботов

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Роботизированная платформа THeMIS.
Роботизированная платформа THeMIS.
Источник изображения: err.ee

Испания купила роботизированную платформу THeMIS, разработанную эстонской компанией Milrem Robotics. Машину испытают вооруженные силы страны, пишет Defense News.

С помощью THeMIS испанские военные оценят, как наземные беспилотные платформы могут расширить возможности сухопутных войск. С роботом будут работать в рамках программы Scorpion, которую инициировали в 2021 году. Отмечается, что в Испании уже испытывали THeMIS в 2019 году.

Роботизированную платформу на гусеничном шасси можно использовать для перевозки грузов, эвакуации раненых и в качестве платформы для вооружения. Машина получила гибридную силовую установку, которая позволяет развивать скорость до 20 километров в час.

Ранее стало известно, что роботизированную боевую машину пехоты БМП-3 с боевым модулем «Синица» продемонстрируют в ходе динамического показа на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

В июле источник РИА Новости сообщил, что российский боевой робот «Маркер» впервые покажут на форуме «Армия-2022» в рамках экспозиции госкорпорации «Роскосмос».

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Страны
Испания
Продукция
БМП-3
Компании
Роскосмос
Проекты
Робот
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