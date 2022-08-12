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Новый корабль с крылатыми ракетами «Калибр» отправили на испытания

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Спуск на воду МРК «Град»
Спуск на воду МРК «Град».
Источник изображения: tass.ru

Зеленодольский завод имени Горького отправил малый ракетный корабль (МРК) «Град» с крылатыми ракетами «Калибр» в Кронштадт для прохождения испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что на внешней сдаточной базе в Кронштадте корабль пройдет все этапы заводских ходовых и государственных испытаний. После завершения испытаний и подписания приемо-сдаточного акта корабль передадут в состав Военно-морского флота России. «Град» стал десятым кораблем проекта 21631 «Буян-М».

МРК проекта 21631 получили универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14, который позволяет нести ракеты «Калибр» и «Оникс». В арсенал корабля также входят артиллерийские установки А-190 «Универсал», АК-630М-2 «Дуэт» и пулеметы.

В мае командующий Балтийским флотом (БФ) вице-адмирал Виктор Лиина сообщил, что БФ получит малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

В октябре 2021 года в публикации The National Interest отметили, что МРК классов «Каракурт» и «Буян-М» отражают стратегию модернизации Военно-морского флота России.

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
П-800 Оникс
УКСК
Компании
ЗДЗ Горького
Кронштадт
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Калибр КР
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