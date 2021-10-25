В США оценили российские «Каракурты»

Военно-морской флот России может получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Возможности российских кораблей оценили в США. «Каракурт» демонстрирует модернизацию ВМФ России, пишет The National Interest.

Облик корабля проекта 22800 представили в рамках форума «Армия-2015», а в 2018 году заказчик получил головной корабль серии. Издание отмечает, что темпы строительства «Каракуртов» обусловят их распространенность в ВМФ России.

«Суда "Каракурт" предназначены для дополнения, а не замены модернизированных корветов ВМФ России "Буян-М". При водоизмещении примерно 850 и 950 тонн соответственно классы "Каракурт" и "Буян" отражают стратегию модернизации российского военно-морского флота, все больше ориентированную на переход к компактным местным силам быстрого реагирования», — пишет The National Interest.

Издание отмечает, что новые корабли могут поражать надводные и наземные цели. К преимуществам судов проекта 22800 отнесли маневренность и скорость хода, которая достигает 30 узлов.

«Каракурт» получил универсальный корабельный стрелковый комплекс, который может нести восемь ракет «Оникс» или «Калибр». Автор подчеркивает, что в будущем корабли могут стать носителями гиперзвуковых ракет «Циркон».

В сентябре заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал о вооружении группировки войск в Крыму. По его словам, защиту полуострова обеспечивают береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», патрульные корабли и малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт».

Даниил Иринин