Войти
Lenta.ru

В США оценили российские «Каракурты»

771
0
+2
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Военно-морской флот России может получить 18 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Возможности российских кораблей оценили в США. «Каракурт» демонстрирует модернизацию ВМФ России, пишет The National Interest.

Облик корабля проекта 22800 представили в рамках форума «Армия-2015», а в 2018 году заказчик получил головной корабль серии. Издание отмечает, что темпы строительства «Каракуртов» обусловят их распространенность в ВМФ России.

«Суда "Каракурт" предназначены для дополнения, а не замены модернизированных корветов ВМФ России "Буян-М". При водоизмещении примерно 850 и 950 тонн соответственно классы "Каракурт" и "Буян" отражают стратегию модернизации российского военно-морского флота, все больше ориентированную на переход к компактным местным силам быстрого реагирования», — пишет The National Interest.

Издание отмечает, что новые корабли могут поражать надводные и наземные цели. К преимуществам судов проекта 22800 отнесли маневренность и скорость хода, которая достигает 30 узлов.

«Каракурт» получил универсальный корабельный стрелковый комплекс, который может нести восемь ракет «Оникс» или «Калибр». Автор подчеркивает, что в будущем корабли могут стать носителями гиперзвуковых ракет «Циркон».

В сентябре заместитель министра обороны России Андрей Картаполов рассказал о вооружении группировки войск в Крыму. По его словам, защиту полуострова обеспечивают береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», патрульные корабли и малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт».


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бал РК
Бастион
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
АРМИ-20XX
ГЗЛА
Похожие новости
12.10.2020
Дредноут XXI века: что означает успешный испытательный пуск «Циркона»
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
29.01.2019
Не числом, так ракетами: почему русский флот пугает НАТО
16.01.2019
"Калибром" по своим
24.12.2018
Основные плановые поставки новейших образцов вооружения, военной и специальной техники идут по графику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 16:39
  • 7
«Т-90М превращается в робота с дистанционным управлением»
  • 25.10 16:23
  • 2
Беда на Тихом океане
  • 25.10 11:22
  • 1
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 25.10 09:50
  • 97
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 25.10 06:20
  • 1
Китай, Россия и весь мир знают, что в США самая мощная армия - Байден
  • 25.10 01:38
  • 5
Ничего нового: НАТО вновь наращивает присутствие в Черном море
  • 25.10 00:16
  • 18
Сквозь дым: возможности тепловизионного прицела показали на видео
  • 24.10 21:08
  • 21
Минобороны РФ: самолет-локатор А-100 "Премьер" испытают в 2015 году
  • 24.10 20:48
  • 9
Генерал ВСУ назвал необходимое для борьбы с Россией оружие
  • 24.10 18:56
  • 32
Китайский танк «Тип 99» против российского Т-90 и американского M-1 «Абрамс»: кто победит? (The National Interest, США)
  • 24.10 17:44
  • 4
Дальность стрельбы противокорабельной ракеты комплекса «Бал» увеличена до 500 километров
  • 23.10 23:15
  • 5
Самый странный корабль британских ВМС выставлен на продажу
  • 23.10 20:29
  • 3
"Союз" в тропиках. Как работает российский космический комплекс во Французской Гвиане
  • 23.10 12:51
  • 11
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 23.10 10:25
  • 1
Министерство обороны России подписало серийный контракт на закупку БЛА «Орион»