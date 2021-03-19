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Россия назвала обеспечивающую «целостность страны» защиту Крыма

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Источник изображения: Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Находящаяся в Крыму группировка войск вооружена самым современным оружием и не оставляет врагу шансов на победу. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации. Его слова передает ТАСС.

«Группировка войск на Крымском полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны», — сказал заместитель руководителя военного ведомства.

Замминистра назвал некоторую новую технику, которая обеспечивает защиту Крыма. По его словам, к ней относятся шесть дизель-электрических субмарин, вооруженных ракетными комплексами «Калибр». «Подлодки совершили несколько успешных ракетных пусков у берегов Сирии, уничтожив объекты инфраструктуры боевиков», — отметил Картаполов.

Среди других систем заместитель руководителя Минобороны выделил три дивизиона береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион», шесть патрульных кораблей, серию малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт», три корвета и суда обеспечения.

Также Картаполов напомнил о наличии в Крыму зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф».

В марте издание The Drive сообщило, что Пентагон в рамках проекта Low-Cost Cruise Missile (LCCM) завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3 компании Raytheon, позволяющих проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника.

В июне 2019 года американский военный эксперт Джеффри Льюис в публикации издания Defense One заявил, что Крым «изобилует ракетами, как еж». «Они [русские] просто защищают полуостров или используют его для проецирования силы через Черное море?» — задался тогда же вопросом специалист.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Бастион
С-400 Триумф
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ
Проекты
22800 МРК
БПЛА
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