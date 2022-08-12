США обнаружили российские самолёты в зоне опознавания ПВО на Аляске, отправив на перехват истребители F-22

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В течение минувших нескольких суток США два раза устанавливали факт появления российского самолета в зоне опознавания противовоздушной обороны штата Аляска. Об этом сообщает CNN.

Как утверждают в Североамериканском командовании воздушно-космической обороны (NORAD), в понедельник в зону идентификации ПВО Аляски дважды входил российский самолет. В обоих случаях речь идет о самолете-разведчике. NORAD поднимало в воздух самолеты–истребители F-22 на перехват российского самолета-разведчика.

В то же время, в Пентагоне не сочли эскалацией в отношениях между двумя государствами сам факт появления российских самолетов в Зоне идентификации обороны Аляски (ADIZ). Никаких заявлений по поводу данного события американское военное ведомство делать не стало.

Напомним, что Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) представляет собой объединенное аэрокосмическое командование США и Канады и отвечает за воздушно-космическую безопасность в североамериканском регионе, в том числе и со стороны штата Аляска. Российские Вооруженные силы рассматриваются на данном направлении как главный потенциальный противник ВС США. Поэтому любые полеты российских самолетов вблизи американских границ тщательно отслеживаются и фиксируются.

С другой стороны, американские самолеты-разведчики и самолеты ДРЛО регулярно находятся в небе над Черным морем, осуществляя разведку и сбор информации о действиях Черноморского флота России и российских вооруженных сил в районе Крымского полуострова. Собранная информация затем передается не только в Пентагон, но и командованию украинских вооруженных сил. На этом фоне появление самолета-разведчика в зоне видимости американской противовоздушной обороны действительно не выглядит серьезным инцидентом.