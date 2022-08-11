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Систему связи Checkmate представят на «Армии-2022»

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Майшев

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представит систему связи перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает РИА Новости.

«Нижегородское НПП "Полет" продемонстрирует новейшее оборудование связи для авиации, в том числе новейший комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate и наземный комплекс воздушной связи НКВС-27», — отметили в сообщении.

Также на стенде «Росэлектроники» покажут маршрутизаторы с защитой от хакерских атак, DMR-радиостанции для организации профессиональной радиосвязи и цифровую тропосферную станцию «Гюрза». Пензенский «Радиозавод» представит унифицированную командно-штабную машину МП32М1 для управления соединениями реактивных и ракетных комплексов.

Ранее в августе в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate получит комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57.

В июле 2021 года Checkmate презентовали на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Самолет сможет нести более семи тонн полезной нагрузки.

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