Глава Пентагона пообещал поставлять оружие на Украину «сколько потребуется»

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Соединенные Штаты будут поставлять вооружения на Украину "сколько потребуется". С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин, посетивший с визитом Латвию.

Глава Пентагона прибыл в Прибалтику, как он сам выразился, для обсуждения дальнейшей поддержки Украины. По его словам, он с нетерпением ожидает встречи с латвийским правительством, чтобы обсудить вопросы безопасности в Балтийском регионе и дальнейшую поддержку Украины. В Риге, в свою очередь, заявили, что основная задача американского министра обороны - подтвердить приверженность США защите всех союзников по НАТО.

Позднее, уже после общения со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом, Ллойд заявил, что США продолжат оказывать военную помощь Украине "сколько потребуется". По его словам, конфликт на Украине только сплотил НАТО, раскола альянса не произошло.

США оказывали значительную помощь безопасности Украины. Но мы в ряду почти 50 стран, которые вместе работают над тем, чтобы найти ресурсы, продолжить оказывать поддержку. Мы настроены помогать Украине, предоставлять ей оборудование и технику... для защиты территории... Мы будем делать это, сколько потребуется

- заявил глава Пентагона.

Ллойд отметил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией и не является для нее угрозой, а наращивание сил рядом с российской границей - это всего лишь приверженность 5 статье устава НАТО.