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ТАСС

Генсек НАТО заявил о глубоком сожалении в связи с прекращением сотрудничества с Россией

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Йенс Столтенберг отметил, что альянс "по-прежнему готов держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность"

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с прекращением сотрудничества с Россией. Об этом он рассказал в интервью изданию Vijesti, опубликованном во вторник.

"НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией. Мы учредили Совет Россия - НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия - НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом", - заявил Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса отметил, что НАТО "по-прежнему готова держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность".

Ранее Столтенберг заявлял, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны. Он добавил, что "происходящее на Украине ужасно, но будет намного хуже, если в Европе начнется война между Россией и НАТО, поэтому государства блока помогают Украине оружием, деньгами, оборудованием, но их солдаты не заходят на территорию этой страны". 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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