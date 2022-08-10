Экономика ФРГ от событий на Украине и санкций против РФ может потерять €260 млрд

Результаты проведенного Институтом занятости ФРГ исследования свидетельствуют, что негативные последствия ощутит на себе рынок труда

БЕРЛИН, 9 августа. /ТАСС/. Экономика Германии на фоне нынешних событий на Украине и введенных впоследствии санкций в отношении России, а также в условиях энергетического кризиса потеряет €260 млрд к 2030 году и будет вынуждена сократить тысячи рабочих мест. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты исследования, проведенного Институтом занятости ФРГ (IAB).

"Более низкая экспортная активность оказывает сильнейшее влияние на более слабые экономические показатели. К 2030 году экономика Германии потеряет €260 млрд добавленной стоимости", - отметили в институте. При этом указывается, что негативные последствия ощутит на себе и рынок труда. В период с 2022 по 2028 год, как подчеркнули исследователи, занятость сократится в среднем на 150 тыс. человек по сравнению с ожиданиями до начала конфликта на Украине и энергетического кризиса.

В то же время предполагается, что события на Украине и энергетический кризис окажут негативное влияние на объемы производства в Германии в среднесрочной и долгосрочной перспективе. "Согласно расчетам, ВВП ФРГ с поправкой на цены в 2023 году снизится на 1,7%. Экономический рост в основном ослабляется повышением цен на ископаемое сырье. Они создают нагрузку на экспортную отрасль, а также на потребительские расходы", - резюмировали в институте.

Вместе с тем, как говорится в исследовании, больше всего в результате событий на Украине и энергетического кризиса с точки зрения рынка труда пострадал гостиничный сектор. Снижение потребительских расходов приводит к значительному сокращению спроса на рабочую силу. Занятость также снижается в промышленном секторе. Однако из-за более низкой трудоемкости сокращение в промышленном секторе менее выражено, чем в других трудоемких секторах услуг.

Напротив, в государственном управлении, оборонных учреждениях и учреждениях социального страхования, а также в сфере образования спрос на рабочую силу будет выше вследствие ситуации на Украине и энергетического кризиса. Это справедливо для среднесрочной и долгосрочной перспективы, уточняется в исследовании.

В работе на основе модельных расчетов рассматриваются два сценария: один сценарий (базовый), который включает текущий конфликт на Украине и отражает реальное развитие событий, и второй (альтернативный сценарий "Мир в Европе"), при котором боевых действий на Украине можно было бы избежать теоретически. Сравнение обоих сценариев иллюстрирует возможные последствия конфликта для различных секторов экономики и профессиональных групп в Германии. Результаты должны интерпретироваться в контексте высокой неопределенности в отношении хода событий.

Кроме того, в связи с высокой степенью неопределенности, особенно в отношении дальнейшего развития цен на энергоносители, был также рассчитан сценарий обострения, в котором предполагалось, что рост цен на энергоносители в ближайшие месяцы будет в два раза выше, чем наблюдалось ранее. Сценарии были смоделированы на основе различных предположений и выводов, полученных на этапе эскалации конфликта по состоянию на конец мая 2022 года. Ожидается также, что санкции против России останутся в силе в течение всего анализируемого периода, даже если конфликт будет прекращен.