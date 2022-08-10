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Интерфакс-АВН

Холдинг "Швабе" в рамках нацпроекта увеличил темпы неонатальной медицинской продукции

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Фото: «Швабе»
Фото: «Швабе».

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС - "Швабе" нарастил производство медицинской продукции, предназначенной для ухода за новорождёнными и детьми раннего возраста, сообщила пресс-служба холдинга во вторник.

"Объёмы производства неонатальных инкубаторов за последние несколько лет увеличились, и оптимизация рабочих процессов в этом вопросе сыграла важную роль. Сейчас эта техника холдинга работает в сотнях медучреждений страны", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Дмитроченко, которого цитирует пресс-служба.

В частности, занимающийся изготовлением данной продукции Уральский оптико-механический завод (УОМЗ, входит в "Швабе"), добился увеличения объёмов за счёт отладки производственной системы.

"Так, за счёт стандартизации рабочего места, перестановки оборудования и совершенствования логистики время выпуска одного изделия сократилось до 48 дней. Вместе с тем изменения отразились на себестоимости продукции, она снизилась на 8%", - сказано в сообщении.

В 2018 году УОМЗ вступил в нацпроект "Производительность труда". За это время удалось увеличить темпы и объёмы выпускаемых инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных, говорится в пресс-релизе.

Сегодня номенклатура УОМЗ включает несколько моделей инкубаторов. Среди них - ИДН-03, который помимо основных функций дает возможность проведения рентгенографии, а также первый мобильный инкубатор российского производства BONNY, разработанный для транспортировки новорожденных и детей раннего возраста в машинах скорой помощи или вертолётах санитарной авиации, информирует пресс-служба.

По её данным, недавно с этой продукцией, другими медицинскими решениями предприятия ознакомилась в Екатеринбурге делегация во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

Министр отметил, что завод на 37% увеличил выработку продукции.

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Страны
Россия
Компании
УОМЗ
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