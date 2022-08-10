Армия США получила новые машины целеуказания на шасси БМП

Американские военные получили новые машины наведения и корректировки артиллерийского огня M7A4 BFIST (Bradley Fire Support Team) на шасси боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Новая машина армии США предназначена для разведки, наблюдения и целеуказания, пишет Army Recognition.

Новые машины получил 1-й батальон 9-го полка полевой артиллерии армии США. M7A4 BFIST отличаются от БМП Bradley наличием дополнительного оборудования для наведения и корректировки огня.

BFIST позволяет находить цели, определять их координаты, а также направлять огонь минометов и полевой артиллерии. Машина получила приборный комплекс вместо блока противотанковых управляемых ракет TOW. В состав оборудования BFIST входит лазерный целеуказатель, а также дополнительное оборудование для наблюдения и управления артиллерийским огнем. Новая версия машины позволяет наводить артиллерию на ходу.

В основе M7A4 BFIST лежит БМП M2A4 Bradley. Машина получила автоматическую пушку M242 Bushmaster калибра 25 миллиметров и пулемет.

В июле стало известно, что «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К, которые получили новое боевое отделение.