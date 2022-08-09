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Военное обозрение

Армия Израиля: Из-за недолётов ракет исламистов погибло больше жителей Газы, чем от ударов ЦАХАЛ

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Источник изображения: topwar.ru

Неудачные ракетные пуски группировки «Исламский джихад» по Израилю является причиной гибели людей на территории Палестинской автономии, среди которых есть и дети. Из-за недолетов ракет исламистов погибло больше жителей Газы, чем от ударов ЦАХАЛ.

Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Армии обороны Израиля Ран Кохав.

Офицер рассказал, что в общей сложности в результате боевых действия за последние пару дней погибло 27 мирных жителей Сектора Газа. Из них 16 гражданских лиц лишились жизни из-за неудачных пусков ракет боевиками группировки «Исламский джихад». В гибели остальных 11 человек виновна Армия обороны Израиля.

Также ЦАХАЛ утверждает, что в ходе обстрелов палестинской территории ей удалось уничтожить 24 члена группировки «Исламский джихад».

Кохав заявил, что израильские военные извлекут уроки из гибели 11 мирных жителей Газы, которые не принимали участия в боевых действиях.

Источник изображения: topwar.ru

По утверждению ЦАХАЛ, боевики в общей сложности выпустили 1100 ракет в направлении Израиля. Из них около 200 не долетели и упали на территории Газы.

В Минздраве Сектора Газа сообщают о 24 убитых, среди которых шесть детей и две женщины. При этом было ранено 203 человека.

Израильские военные приступили к операции «Рассвет» на территории Палестинской автономии в эту пятницу. Они наносят интенсивные удары по объектам в Секторе Газа.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Израиль
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