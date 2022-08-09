Армия Израиля: Из-за недолётов ракет исламистов погибло больше жителей Газы, чем от ударов ЦАХАЛ

Источник изображения: topwar.ru
Неудачные ракетные пуски группировки «Исламский джихад» по Израилю является причиной гибели людей на территории Палестинской автономии, среди которых есть и дети. Из-за недолетов ракет исламистов погибло больше жителей Газы, чем от ударов ЦАХАЛ.
Об этом сообщил журналистам на брифинге представитель Армии обороны Израиля Ран Кохав.
Офицер рассказал, что в общей сложности в результате боевых действия за последние пару дней погибло 27 мирных жителей Сектора Газа. Из них 16 гражданских лиц лишились жизни из-за неудачных пусков ракет боевиками группировки «Исламский джихад». В гибели остальных 11 человек виновна Армия обороны Израиля.
Также ЦАХАЛ утверждает, что в ходе обстрелов палестинской территории ей удалось уничтожить 24 члена группировки «Исламский джихад».
Кохав заявил, что израильские военные извлекут уроки из гибели 11 мирных жителей Газы, которые не принимали участия в боевых действиях.
Источник изображения: topwar.ru
По утверждению ЦАХАЛ, боевики в общей сложности выпустили 1100 ракет в направлении Израиля. Из них около 200 не долетели и упали на территории Газы.
В Минздраве Сектора Газа сообщают о 24 убитых, среди которых шесть детей и две женщины. При этом было ранено 203 человека.
Израильские военные приступили к операции «Рассвет» на территории Палестинской автономии в эту пятницу. Они наносят интенсивные удары по объектам в Секторе Газа.
Источник изображения: topwar.ru