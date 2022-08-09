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Российские военные применили САУ «Нона-СВК» в ходе СВО на Украине

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2С23 "Нона-СВК"
2С23 "Нона-СВК".
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные применяют самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С23 «Нона-СВК». Об этом сообщает «Российская газета».

Фотографии колесных машин из состава группы «О» опубликовал Telegram-канал «Повернутые на Z войне». Как пишет издание, САУ «Нона-СВК» уникальны тем, что могут выполнять функции самоходных гаубиц, минометов и противотанковых пушек.

2С23 разработали на основе плавающего бронетранспортера БТР-80. Машина получила вращающуюся башню с нарезным орудием 2А60, которое позволяет использовать все виды артиллерийских мин калибра 120 миллиметров российского и зарубежного производства.

В июле стало известно, что «Уралвагонзавод» передал партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К Министерству обороны России. Машины получили боевое отделение, которое используют на БТР-82А.

В том же месяце источник ТАСС сообщил, что российские военные применили в ходе СВО на Украине сверхточные управляемые мины «Грань» калибра 120 миллиметров и артиллерийские снаряды «Китолов».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БРМ-1К
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
КМ-8 Грань
Нона-СВК
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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