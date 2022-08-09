Россия ориентирует свою Морскую доктрину на защиту русской Арктики от НАТО

Взгляд на Север

В своей речи на минувшей неделе Путин, наконец, четко обозначил главную угрозу, с которой призван бороться ВМФ России, пишет "Юнге вельт". Эта угроза — стремление стран НАТО к доминированию у берегов России, да и во всем мировом океане тоже. Меры предлагаются под стать опасности, и коснутся они прежде всего Арктики.

Новая Морская стратегия России ставит контроль над Северным Ледовитым океаном в центр внимания. Страна претендует на статус "великой морской державы".

В официально вступившей в силу новой Морской стратегии Россия подтвердила свою претензию на то, что она также относится к "великим морским державам". Дата представления доктрины была выбрана неслучайно: она совпала с ежегодно отмечаемым Днем военно-морского флота России. Президент Владимир Путин использовал свою приветственную речь на параде Балтийского флота в Санкт-Петербурге, чтобы публично изложить основные положения документа.

Там говорится, что стремление США к доминированию в мировом океане воспринимается Россией как величайшая угроза ее собственной безопасности на море. Путин обвинил НАТО в том, что эта организация устраивает всё больше морских маневров, причем всё ближе к российским морским границам и к побережью России. По его словам, российский флот имеет задачу "твердо и всеми средствами охранять" морские границы России, а также связанные с ними интересы. В этой связи Путин заявил, что уже в ближайшие месяцы первые корабли ВМФ России будут оснащены новыми гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Первым таким кораблем будет фрегат "Адмирал Горшков".

Сделав подобное заявление, Путин косвенно признал трудности, с которыми была связана разработка "Циркона" в прошлые годы. Так, в августе 2019 года испытательный образец ракеты взорвался вскоре после запуска, что привело к повышению уровня радиации. Жертвами этой катастрофы стали несколько ученых, принимавших участие в разработке. Но сейчас, сообщает Путин, эти трудности устранены: в мае Россия демонстративно запустила ракету "Циркон" на расстояние в 1000 километров и, как утверждается, она поразила намеченную цель.

Но многие другие цели, поставленные Путиным российским военно-морским силам, – это дела отдаленного будущего. Так, на тихоокеанском побережье, страдающем от транспортных проблем и оттока населения, должен возникнуть комплекс военных судостроительных заводов. На это уйдут годы, если вообще подобные планы когда-либо будут реализованы. Далее российский флот должен получить не один, а сразу несколько современных авианосцев. Первая попытка обзавестись таким типом авианесущих кораблей потерпела неудачу в 80-х годах из-за финансовых трудностей. Тогда недостроенный авианосец был продан Китаю, где в нем какое-то находилось казино. Однако затем, как говорят, конструкция корабля была использована Пекином как образец для разработки собственных авианосцев.

Другие задачи, названные Путиным в рамках Морской стратегии, включены в документ явно под впечатлением последних событий. Например, планируемое строительство новых паромов для балтийского эксклава Калининград, призванных лишить основы будущие попытки прибрежных государств-членов НАТО установить блокаду региона. Во время недавнего транспортного кризиса, улаженного с помощью формального компромисса, стало очевидно, что регион нуждается не в пяти имеющихся сейчас грузовых паромах, а как минимум в двадцати. На выполнение этой задачи также потребуется время и очень много денег.

Однако военный аспект – лишь один из многих в новой российской морской доктрине. В ней много говорится о том, что Россия должна подготовиться к ситуации, когда добываемые на суше ресурсы закончатся и необходимо будет начать добычу сырья прежде всего в Северном Ледовитом океане. Вообще географически именно север находится в фокусе новой Морской доктрины России. Северный Ледовитый океан в условиях изменения климата должен будет более интенсивно использоваться в экономических целях.

Россия – не единственная страна, проповедующая эту идею, и поэтому предсказуемы конфликты с США, Канадой и Данией, владеющей Гренландией. Речь идет, прежде всего, о вопросе, как определять будущие экономические зоны. Принять ли обычное ограничение 200 морскими милями от побережья, что сделает всю неприбрежную акваторию Ледовитого океана международными водами? Или, как это представляет себе Россия, вести отчет от кромки континентального шельфа, что продвигает границу экономической зоны значительно дальше в море?

Но Россия намерена использовать Северный Ледовитый океан не только для добычи сырьевых ресурсов – по возможности эксклюзивной. Северный морской путь вдоль побережья Сибири должен использоваться как более короткий и теперь круглогодично проходимый транспортный маршрут между Восточной Азией и Европой. Однако, как сказано в доктрине, это должен быть "национальный водный путь", а не международная морская "трасса", проходящая по нейтральным водам.

Новая российская Морская доктрина – обновленный вариант предыдущей, официально принятой лишь в 2015 году. Быстрота появления новой Доктрины свидетельствует о динамичном развитии конфликта с США в морской области. В то же время Путин попытался ориентироваться на исторические примеры: в своей речи по случаю Дня военно-морского флота он особо упомянул традиции Петра Первого (1672 – 1725), который первым сделал Россию "великой морской державой".

Райнхард Лаутербах (Reinhard Lauterbach)