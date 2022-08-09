В Чехии считают, что поставки оружия Киеву и санкции против РФ не ведут к урегулированию

По словам экс-президента республики Вацлава Клауса, Запад проявляет односторонний подход к ситуации на Украине

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Продолжение странами Запада поставок оружия киевским властям и ужесточение антироссийских санкций не приведут к урегулированию ситуации на Украине. Такое мнение выразил экс-президент Чехии Вацлав Клаус в комментарии "Односторонняя пропаганда вокруг Украины - путь к несвободе", размещенном в воскресенье в газете Mladá fronta DNES.

"Отсутствие переговоров, продолжение поставок [странами Запада киевским властям] все более качественного оружия и ужесточение санкций [против РФ], которые в немалой степени имеют эффект бумеранга, не являются путем к решению [конфликта на Украине]", - отметил Клаус.

Запад, по его словам, проявляет односторонний подход к ситуации на Украине. Следствием этого является односторонняя пропаганда в западных СМИ, направленная в том числе против тех, кто придерживается мнения, отличного от официального.

"Отсутствует серьезная дискуссия по поводу аргументов об опасениях России в связи с окружением ее территории государствами - членами НАТО. <...> Не [рассматриваются аргументы] о нарастающей враждебности Украины к России и по отношению [к проживающему на ее территории] российскому [национальному] меньшинству, что происходило в течение всего времени от "оранжевой революции" и Майдана вплоть до февраля текущего года. Не обсуждаются и аргументы о стремлении США после неудач в Ираке, Афганистане и Сирии добиться какого-то геостратегического успеха и заслужить репутацию и положение демиурга (создающий Вселенную персонаж, введенный в философию древнегреческим философом Платоном - прим. ТАСС) в современном мире", - отметил Клаус.

Клаус считает, что Украина за прошедшие 30 лет оказалась неспособной создать правительство, выражающее интересы ее неоднородного по национальному составу населения, и ей не удалось реализовать необходимые политические и экономические преобразования. "Нужно более решительно говорить, что Украина не воспринимала серьезно Минские соглашения", - напомнил экс-президент Чехии.

Противоборство РФ и Запада

Конфликт на Украине, по его словам, представляет собой противоборство России и Запада. Сложившееся к концу ХХ века мироустройство уже длительное время подрывается, в частности "извечным убеждением американцев о праве США строить мир по образу своему".

"Любая критика Запада сегодня демонстрируется как <...> даже поддержка [президента РФ Владимира Путина]. Негативно оцениваются любые призывы к переговорам [сторон конфликта на Украине]. Они интерпретируются как принятие статус-кво на поле боя, как преднамеренное создание невыгодного положения для Украины и форма скрытой поддержки России", - отметил Клаус.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции.