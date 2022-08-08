СМИ: большая часть военной помощи Запада Украине не доходит до конечных пунктов назначения

Киев получает 30-40% вооружения, передает телеканал CBS

ВАШИНГТОН, 7 августа. /ТАСС/. Большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране. Такие оценки приводятся в документальном фильме журналистов американского телеканала CBS, который будет показан в эфире в воскресенье. Выдержки из него опубликованы на этой неделе на сайте канала.

"Большая часть этих вооружений и военных поставок поступают к польской границе, где США и союзники по НАТО быстро передают их <...> украинским должностным лицам. На этом надзор со стороны США прекращается", - отмечает телеканал.

"Все это поступает через границу, потом что-то происходит, что-то около 30% достигает конечного пункта назначения", - сообщил журналистам в апреле Йонас Охман - руководитель занимающейся передачей военной помощи украинской стороне неправительственной организации Blue-Yellow, которая базируется в Литве. "По моим оценкам, это 30-40%", - добавил он.

"Есть могущественные люди, олигархи, политические фигуры", - констатировал Охман, говоря о коррупции на Украине. Он отметил, что в украинских силовых структурах "целыми днями идет борьба за власть".

Американский наемник Энди Милберн, который ранее служил в Корпусе морской пехоты США, а сейчас занимается подготовкой украинских военных, также отметил, что без контроля со стороны Вашингтона военная помощь вряд ли будет в полной мере доходить до адресатов в стране. "Я могу заявить вам, что подразделениям на передовой, несомненно, все это не поступает", - добавил наемник, говоря о передаваемых западными странами беспилотниках, барражирующих снарядах Switchblade, бронежилетах и других средствах.

В фильме приводятся слова сотрудницы правозащитной организации Amnesty International Донателлы Роверы, которая занимается сбором данных о случаях нарушения прав человека на Украине. Она заострила внимание на том, что вооружения, которые западные страны передавали силовым структурам в Ираке и Афганистане, нередко не поступали им, а попадали в руки экстремистов. "Чтобы избежать этого, нужны механизмы контроля", - полагает она.

Операция России и шаги Запада

Как заявил 30 апреля в интервью информационному агентству Xinhua министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции РФ на Украине путем политических договоренностей. Глава МИД отметил, что на Украину нескончаемым потоком идут различные вооружения. По его словам, все это делается под предлогом "борьбы с вторжением", а на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией "до последнего украинца", им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений.

Ранее Лавров и другие официальные лица России обращали также внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов неоднократно предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. Москва призывает спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности, пояснял дипломат, комментируя поставки Западом оружия Киеву.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.