Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2021 год

Несмотря на специальную военную операцию на Украине, Российская Федерация своевременно передала свой отчет за 2021 год в Регистр обычных вооружений ООН. Отчет выложен на веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН.
Согласно приводимым там сведениям, Россия официально декларировала поставку в 2021 году на экспорт следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра ООН. Как обычно, типы вооружения и техники в российском отчете не указываются, поэтому, где возможно, соответствующие примечания сделаны нами.
Поставленные из России в конце 2021 года учебно-боевые самолёты Як-130 на вооружении ПВО и ВВС Вьетнамской народной армии на аэродроме Фукат, февраль 2022 года (с) кадр из репортажа вьетнамского военного телевидения
II. Боевые бронированные машины:
Туркмения - 1 (видимо, К63968 "Тайфун-К")
IV.(а). Боевые самолеты:
Вьетнам - 12 (Як-130 - ссылка )
V. Боевые вертолеты:
Конго - 2 (Ми-17)
Эфиопия - 4 (Ми-17)
Мали - 2 (Ми-35М)
Руанда - 4 (Ми-17)
Таиланд - 3 (Ми-17В-5)
VII. (a). Ракеты и ракетные установки:
Китай - 242 (вероятно, авиационные ракеты для истребителей Су-35)
Индия - 2184 (предположительно, большая часть - ТУР "Рефлекс")
Сербия - 20 (вероятно, авиационные ракеты для истребителей МиГ-29)
VII. (b). Переносные зенитные ракетные комплексы:
Индия - 390 ("Игла-С")
Со стороны bmpd укажем, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включаeтся. В отчетах за 2017-2021 годов полностью отсутствуют, например, поставки техники и вооружения в Сирию, Ирак, прочно в разряд "неупоминаемых" получателей перешли также Египет, Алжир, и другие, в том числе большая часть республик бывшего СССР.
Из перечней декларируемых в отчетах поставок уже полностью или частично выпали боевые самолеты, танки, бронированные машины и артиллерийские системы.