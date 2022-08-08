Отчет России в Регистр обычных вооружений ООН за 2021 год

Несмотря на специальную военную операцию на Украине, Российская Федерация своевременно передала свой отчет за 2021 год в Регистр обычных вооружений ООН. Отчет выложен на веб-сайте Регистра обычных вооружений ООН.

Согласно приводимым там сведениям, Россия официально декларировала поставку в 2021 году на экспорт следующих вооружений, подпадающих под учет Регистра ООН. Как обычно, типы вооружения и техники в российском отчете не указываются, поэтому, где возможно, соответствующие примечания сделаны нами.

Поставленные из России в конце 2021 года учебно-боевые самолёты Як-130 на вооружении ПВО и ВВС Вьетнамской народной армии на аэродроме Фукат, февраль 2022 года (с) кадр из репортажа вьетнамского военного телевидения

II. Боевые бронированные машины:

Туркмения - 1 (видимо, К63968 "Тайфун-К")

IV.(а). Боевые самолеты:

Вьетнам - 12 (Як-130 - ссылка )

V. Боевые вертолеты:

Конго - 2 (Ми-17)

Эфиопия - 4 (Ми-17)

Мали - 2 (Ми-35М)

Руанда - 4 (Ми-17)

Таиланд - 3 (Ми-17В-5)

VII. (a). Ракеты и ракетные установки:

Китай - 242 (вероятно, авиационные ракеты для истребителей Су-35)

Индия - 2184 (предположительно, большая часть - ТУР "Рефлекс")

Сербия - 20 (вероятно, авиационные ракеты для истребителей МиГ-29)

VII. (b). Переносные зенитные ракетные комплексы:

Индия - 390 ("Игла-С")

Со стороны bmpd укажем, что с каждым годом российские отчеты в Регистр ООН страдают все большей неполнотой и значительная часть поставок в них не включаeтся. В отчетах за 2017-2021 годов полностью отсутствуют, например, поставки техники и вооружения в Сирию, Ирак, прочно в разряд "неупоминаемых" получателей перешли также Египет, Алжир, и другие, в том числе большая часть республик бывшего СССР.

Из перечней декларируемых в отчетах поставок уже полностью или частично выпали боевые самолеты, танки, бронированные машины и артиллерийские системы.