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ТАСС

АПЛ "Дмитрий Донской" решает учебно-боевые задачи в ходе очередного выхода в море

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Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер "Дмитрий Донской".
Источник изображения: © ПО "Севмаш"

Источник уточнил, что выход крейсера из Беломорской военно-морской базы состоялся 1 августа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской" проекта 941 (шифр "Акула"), вопреки сообщениям некоторых СМИ о его выводе из состава Военно-морского флота (ВМФ) России, в настоящее время решает задачи в ходе выхода в море. Об этом ТАСС сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

"Несмотря на заявления ряда СМИ о выводе подводного крейсера "Дмитрий Донской" из состава ВМФ, в настоящее время он успешно решает учебно-боевые задачи в ходе очередного выхода в море", - отметил он.

Также источник ТАСС в судостроительной отрасли подтвердил эту информацию, уточнив, что этот выход из Беломорской военно-морской базы состоялся 1 августа.

26 июля подлодка вернулась в базу из Белого моря, где около месяца выполняла различные задачи учебно-боевой подготовки.

Ранее Мальцев сообщал ТАСС, что "Дмитрий Донской" будет решать учебно-боевые задачи как минимум до 1 декабря 2022 года, то есть до завершения "военного" учебного года. По его словам, решение по его дальнейшей судьбе может быть принято в конце 2022 года. По одному из вариантов, после 1 декабря на лодке останется технический экипаж. Речь о выводе из боевого состава ВМФ пока не идет, отмечал он.

20 июля несколько источников ТАСС в кораблестроительной отрасли и силовых структурах на севере России, комментируя сообщения ряда СМИ о выводе корабля из боевого состава ВМФ РФ, опровергли их. Один из них отметил, что решение о дальнейшей судьбе корабля может быть принято не раньше декабря 2022 года, когда специалистам предстоит оценить техническое состояние корабля и запас ядерного топлива. При этом он не исключил, что в результате кораблю могут продлить срок службы еще на несколько лет.

Атомоход "Дмитрий Донской" спущен на воду 29 сентября 1980 года, вошел в состав ВМФ 29 декабря 1981 года. Первоначально основным оружием крейсера являлись межконтинентальные баллистические ракеты комплекса Д-19. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса "Булава". Летом 2017 года крейсер совершил межфлотский переход на Балтику, где принял участие в Главном военно-морском параде.

Всего для ВМФ было построено шесть единиц проекта 941. Все корабли базировались на Северном флоте в Западной Лице (губа Нерпичья). К настоящему времени три из них утилизированы при финансировании США. Две - "Архангельск" и "Северсталь" - выведены из состава флота и ожидают утилизации.

За свои размеры "Дмитрий Донской" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса (1988 год). Корабль 172 м в длину, 23 м в ширину. Высотой атомоход сравним с девятиэтажным домом. 

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Россия
США
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Булава-30
Дмитрий Донской
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941 Акула
Военные учения
СФ
Ядерный щит
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