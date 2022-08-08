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В США оценили российский корабль с «Цирконами»

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Фрегат «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» являются одними из самых современных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Корабли, которые несут гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», станут основой ВМФ в будущем, пишет американский портал 19FortyFive.

Фрегаты проекта 22350 получили ячейки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14 совместимого с ракетами «Калибр-НК», «Оникс» и 3М22 «Циркон», которые испытывали на фрегате «Адмирал Горшков». Отмечается, что ракеты 3М22 могут лететь со скоростью более восьми чисел Маха.

В арсенал фрегатов входит зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», противолодочный комплекс «Медведка-2», а также артиллерийские комплексы А-192М калибра 130 миллиметров и «Палаш». В авиационную группу корабля входит вертолет Ка-27. Дальность плавания фрегатов проекта 22350 составляет 4500 морских миль.

Издание отмечает, что в Морской доктрине, которую утвердил президент России Владимир Путин, курс США на доминирование назвали угрозой. Россия стремится противостоять США, создавая «собственный грозный Военно-морской флот, способный навязывать свою волю всему миру».

«Несмотря на то, что "Адмирал Горшков" и его родственные корабли не отличаются особой дальностью действия по сравнению с аналогичными кораблями в западных флотах, они спроектированы так, чтобы вписаться в намеченное дальнобойное будущее российского военно-морского флота, независимо от финансовых и логистических трудностей, которые будут бросать вызов будущему развитию флота», — пишет 19FortyFive.

В июле источник ТАСС сообщил, что гиперзвуковую ракету «Циркон» для надводных кораблей ВМФ России могут принять на вооружение в сентябре 2022 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
3М-54
Club-N
А-192
Адмирал Горшков
Ка-27
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
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