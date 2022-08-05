Войти
Lenta.ru

ВВС США из-за Китая перебросили в Австралию четыре B-2 Spirit

472
0
0
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.
Источник изображения: © Фото : Public domain

Военно-воздушные силы (ВВС) США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-2 Spirit в Австралию. Об этом пишет The Drive, ссылаясь на спутниковые снимки.

Согласно американскому изданию, таким образом Соединенные Штаты разместили в Австралии 20 процентов парка своих B-2 Spirit. В публикации утверждается, что эти американские военные самолеты все чаще будут появляться на континенте, поскольку Вашингтон и Канберра все теснее сотрудничают в сдерживании Китая.

Издание отмечает, что из США в Австралию первая пара B-2 Spirit прибыла 10 июля, а вторая — 12-го. Ожидается, что первые два самолета пробудут на самом малом континете планеты практически весь август.

В апреле журнал Popular Mechanics написал, что в 2027 году ВВС США задумали списать более 1000 самолетов.

В декабре 2021 года пользователь Reddit опубликовал скриншот, демонстрирующий спутниковое изображение самолета, который похож на стратегический стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
США
Продукция
B-2 Spirit
Похожие новости
17.01.2022
"Уничтожат гарантированно". В Вашингтоне оценили риски войны с Россией
03.11.2021
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
29.06.2021
"Похлеще, чем НАТО": США создают мощный военный блок к востоку от России
26.01.2018
Супероружие современности
16.11.2016
Из проверенных деталей
14.03.2016
В-1 в Австралии. Почему бы нет?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 12:26
  • 29908
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.08 11:57
  • 26
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 11:38
  • 1
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 09:39
  • 76
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт
  • 05.08 03:15
  • 4
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 22:22
  • 1
На МКС отправят робота для дистанционной хирургии
  • 04.08 16:22
  • 1
«Терминатор» для белорусских Вооруженных Сил
  • 04.08 12:15
  • 2
На Украине применили новейшую снайперскую винтовку "Сталинград"
  • 04.08 11:27
  • 1
Когда польские войска войдут на территорию Украины?
  • 04.08 11:17
  • 39
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 04.08 11:07
  • 2
Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»
  • 04.08 08:22
  • 109
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 04.08 07:46
  • 1
Лавров: Роскосмос создает инфраструктуру для зондирования Земли с коллегами из Мьянмы