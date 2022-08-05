В Таджикистане впервые показали «Солнцепеки»

Таджикистан принял на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Боевые машины показали в ходе празднования 25-летия формирования десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Республики Таджикистан. Об этом сообщает «Российская газета».

На выставке, которую организовали на военном полигоне «Фахрабад», впервые показали боевую и транспортно-заряжающую машину системы ТОС-1А «Солнцепек».

В состав ТОС-1А входит боевая машина БМ-1, получившая 24 направляющих для запуска снарядов, и транспортно-заряжающая машина ТЗТ-М на шасси танка Т-72А. Машина может нести до 24 неуправляемых реактивных снарядов.

В июле «Российская газета» сообщила, что в ходе специальной военной операции на Украине боевые машины огнеметчиков БМО-Т поддерживают системы ТОС-1А «Солнцепек».

В том же месяце индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что госкорпорация поставляет в войска широкую линейку техники, включая машины дистанционного минирования «Земледелие» и ТОС-1А «Солнцепек».