Войти
Lenta.ru

В Таджикистане впервые показали «Солнцепеки»

463
0
0
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Таджикистан принял на вооружение тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Боевые машины показали в ходе празднования 25-летия формирования десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Республики Таджикистан. Об этом сообщает «Российская газета».

На выставке, которую организовали на военном полигоне «Фахрабад», впервые показали боевую и транспортно-заряжающую машину системы ТОС-1А «Солнцепек».

В состав ТОС-1А входит боевая машина БМ-1, получившая 24 направляющих для запуска снарядов, и транспортно-заряжающая машина ТЗТ-М на шасси танка Т-72А. Машина может нести до 24 неуправляемых реактивных снарядов.

В июле «Российская газета» сообщила, что в ходе специальной военной операции на Украине боевые машины огнеметчиков БМО-Т поддерживают системы ТОС-1А «Солнцепек».

В том же месяце индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что госкорпорация поставляет в войска широкую линейку техники, включая машины дистанционного минирования «Земледелие» и ТОС-1А «Солнцепек».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Украина
Продукция
БМО-Т
Солнцепёк
Т-72
Компании
Ростех
Похожие новости
26.07.2022
В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах
22.03.2022
«Самое мощное неядерное оружие России»: на что способен «Солнцепек»
31.12.2020
От "Триумфа" — к "Прометею". С чем армия заканчивает 2020 год
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 11:57
  • 26
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 05.08 11:41
  • 2
"Алмаз-Антей" начал опытное производство многофункционального БПЛА
  • 05.08 11:38
  • 1
«Украина: гладиаторские бои»
  • 05.08 09:46
  • 29907
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.08 09:39
  • 76
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 05.08 03:27
  • 3
Новый БПЛА "Алмаз-Антея" поможет в спецоперации на Украине, заявил эксперт
  • 05.08 03:15
  • 4
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 22:22
  • 1
На МКС отправят робота для дистанционной хирургии
  • 04.08 16:22
  • 1
«Терминатор» для белорусских Вооруженных Сил
  • 04.08 12:15
  • 2
На Украине применили новейшую снайперскую винтовку "Сталинград"
  • 04.08 11:27
  • 1
Когда польские войска войдут на территорию Украины?
  • 04.08 11:17
  • 39
Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с РФ
  • 04.08 11:07
  • 2
Береговое предупреждение: Санкт-Петербург с моря закроют «Бастионы»
  • 04.08 08:22
  • 109
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 04.08 07:46
  • 1
Лавров: Роскосмос создает инфраструктуру для зондирования Земли с коллегами из Мьянмы