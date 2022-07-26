Войти
Lenta.ru

В России рассказали о поддерживающих «Солнцепеки» бронетранспортерах

321
0
0
Объект 564 - боевая машина огнеметчиков БМО-Т
Объект 564 - боевая машина огнеметчиков БМО-Т.
Источник изображения: Вестник Мордовии

В ходе специальной военной операции России на Украине применяют боевые машины огнеметчиков БМО-Т, которые можно считать тяжелыми бронетранспортерами. БМО-Т поддерживают тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает «Российская газета».

БМО-Т заметили в ролике, который опубликовали в Telegram-канале РИА Новости. Отмечается, что боевые машины огнеметчиков построили на шасси танка Т-72. БМО-Т получили противоснарядное бронирование со встроенной динамической защитой.

БМО-Т предназначена для транспортировки вооружения и личного состава огнеметного отделения. Машина получила крупнокалиберный пулемет и дымовые гранатометы. Также в БМО-Т находится 30 реактивных пехотных огнеметов. Экипаж машины состоит из двух человек, а в десантном отделении находится семь мест для огнеметчиков.

Ранее в июле госкорпорация «Ростех» показала наземную военную технику, которая участвует в спецоперации. На видео продемонстрировали танк Т-90М «Прорыв» и боевую машину поддержки танков «Терминатор».

В июне в публикации газеты «Красная Звезда» рассказали о ремонте «Солнцепека» в полевых условиях. Двигатель машины заменили менее чем за сутки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
БМО-Т
БМПТ Рамка-99
Солнцепёк
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Похожие новости
25.07.2022
«Ростех» показал участвующую в спецоперации наземную технику
01.09.2020
"У "Арматы" большое будущее". Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
11.12.2017
Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
19.09.2016
Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
21.09.2015
Отечественный ОПК готов ударить по кризису из всех орудий
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:51
  • 1
Польша на этой неделе подпишет крупные соглашения на закупку южнокорейских вооружений
  • 26.07 08:40
  • 29517
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 07:03
  • 19
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 26.07 01:38
  • 1
Россия уже готовится отказаться от параллельного импорта в некоторых областях
  • 25.07 19:08
  • 4
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 25.07 18:41
  • 67
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 25.07 17:49
  • 3
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 12:47
  • 1
В Японии испытали ракету с новым двигателем
  • 25.07 12:36
  • 285
Как атомные подлодки Австралии поставят Китай на колени
  • 25.07 11:16
  • 1
«Лада» заполярная: новейшая субмарина уже осенью пополнит Северный флот
  • 25.07 10:10
  • 1
Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»
  • 25.07 10:03
  • 145
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 25.07 09:04
  • 1
Небо в ракетах: почему глава «Алмаз-Антей» стал Героем России
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»