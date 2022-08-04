Польское СМИ заявляет, что Иран якобы отправил в Россию свои БПЛА и пилотов для обучения полетам на Су-35

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В интернете появилась информация о том, что Иран якобы уже отправил в Российскую Федерацию первую партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет польский ресурс Wiadomosci.

Вместе с БПЛА в Россию, по утверждению польского издания, прибыли и иранские военные летчики. Им якобы предстоит пройти курс обучения по эксплуатации российских истребителей Су-35. Как считает польский автор, это может свидетельствовать о предстоящей передаче Ирану российских самолетов-истребителей Су-35. Москва может отблагодарить ими Тегеран за помощь с беспилотниками. Так считают и специалисты Института военных исследований США, анализируя последние сообщения об укреплении военно-технического сотрудничества России и Ирана.

Поставка Ирану самолетов Су-35, если она произойдет, позволит значительно увеличить боеспособность военно-воздушных сил Исламской республики. В свою очередь, иранские БПЛА могут хорошо помочь российским вооруженным силам, участвующим в специальной военной операции на Украине. В последние годы Иран сильно продвинулся в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Кстати, беспилотники иранского производства уже были опробованы в боях хуситов против войск Саудовской Аравии и ОАЭ. В отличие от турецких БПЛА «Байрактар», которые применялись против более слабых противников – повстанческих формирований в Северной Африке и на Ближнем Востоке и войск Нагорного Карабаха, иранские БПЛА использовались как раз более слабой стороной (хуситами) против объектов на территории Саудовской Аравии и ОАЭ. И это применение было достаточно успешным, считают многие зарубежные аналитики. Например, с помощью иранских дронов удалось поразить крупнейшие объекты нефтепромысла в Саудовской Аравии.

В свою очередь, Украина продолжает испытывать сложности с приобретением западного вооружения. Так, стало известно об отказе Испании передавать Киеву танки Leopard. Как пишет издание El Mundo, министр обороны Испании Маргарита Роблес отказалась от передачи украинской армии танков немецкого производства из-за их неудовлетворительного технического состояния. Наблюдается промедление и с поставками техники от Германии: в бундесвере не раз заявляли, что если передавать Украине весь объем вооружений, который просит Киев, то ФРГ сама останется безоружной.