Войти
Военное обозрение

Польское СМИ заявляет, что Иран якобы отправил в Россию свои БПЛА и пилотов для обучения полетам на Су-35

410
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В интернете появилась информация о том, что Иран якобы уже отправил в Российскую Федерацию первую партию беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет польский ресурс Wiadomosci.

Вместе с БПЛА в Россию, по утверждению польского издания, прибыли и иранские военные летчики. Им якобы предстоит пройти курс обучения по эксплуатации российских истребителей Су-35. Как считает польский автор, это может свидетельствовать о предстоящей передаче Ирану российских самолетов-истребителей Су-35. Москва может отблагодарить ими Тегеран за помощь с беспилотниками. Так считают и специалисты Института военных исследований США, анализируя последние сообщения об укреплении военно-технического сотрудничества России и Ирана.

Поставка Ирану самолетов Су-35, если она произойдет, позволит значительно увеличить боеспособность военно-воздушных сил Исламской республики. В свою очередь, иранские БПЛА могут хорошо помочь российским вооруженным силам, участвующим в специальной военной операции на Украине. В последние годы Иран сильно продвинулся в производстве беспилотных летательных аппаратов.

Кстати, беспилотники иранского производства уже были опробованы в боях хуситов против войск Саудовской Аравии и ОАЭ. В отличие от турецких БПЛА «Байрактар», которые применялись против более слабых противников – повстанческих формирований в Северной Африке и на Ближнем Востоке и войск Нагорного Карабаха, иранские БПЛА использовались как раз более слабой стороной (хуситами) против объектов на территории Саудовской Аравии и ОАЭ. И это применение было достаточно успешным, считают многие зарубежные аналитики. Например, с помощью иранских дронов удалось поразить крупнейшие объекты нефтепромысла в Саудовской Аравии.

В свою очередь, Украина продолжает испытывать сложности с приобретением западного вооружения. Так, стало известно об отказе Испании передавать Киеву танки Leopard. Как пишет издание El Mundo, министр обороны Испании Маргарита Роблес отказалась от передачи украинской армии танков немецкого производства из-за их неудовлетворительного технического состояния. Наблюдается промедление и с поставками техники от Германии: в бундесвере не раз заявляли, что если передавать Украине весь объем вооружений, который просит Киев, то ФРГ сама останется безоружной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Испания
ОАЭ
Польша
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Продукция
Су-35
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.06.2015
Проекция силы
28.07.2014
Авиасалон в Farnborough: боевые крылья мира XXI века
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
19.02.2013
Рейтинг экспортеров вооружений в страны Ближнего Востока возглавляют США, Россия и Франция
14.02.2013
Рынок бронетехники стран Ближнего Востока в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
21.02.2011
«Айдекс-2011»: будут ли подтверждены планы стран Ближнего Востока по закупке вооружений в условиях нестабильности в регионе?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:28
  • 1
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 07:23
  • 29872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.08 05:43
  • 85
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 04.08 05:02
  • 17
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 21:04
  • 108
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.08 19:52
  • 1
Шойгу заявил, что ВДВ в ходе спецоперации действуют смело и грамотно
  • 03.08 19:48
  • 1
Заявление официального представителя Минобороны России
  • 03.08 19:10
  • 70
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 18:42
  • 69
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 17:49
  • 4
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»