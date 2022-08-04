Украина получит неспособные выдержать САУ PzH 2000 мостоукладчики

Германия может передать Украине танковые мостоукладчики Biber на шасси танка Leopard 1. Мост Biber сочли неспособным выдержать самоходные артиллерийские установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что мост Biber может выдержать проход техники массой до 50 тонн, а масса самоходных гаубиц PzH 2000, которые также поставили на Украину, составляет 55,3 тонны.

Серийное производство Biber начали в 1973 году. В этот период в Германии эксплуатировали танки Leopard 1A3 массой 42,4 тонны. Когда в арсенале немецких военных появились танки Leopard 2A4 и Leopard 2A5, Biber заменили мостоукладчиками Leguan, которые рассчитаны на проход техники массой до 70 тонн.

Ранее издание Bulgarian Military отметило, что поставленные на Украину зенитные самоходные установки Gepard не могут вести огонь из-за неподходящих снарядов.

В июле Spiegel сообщил, что переданные Украине гаубицы PzH 2000 требуют ремонта после интенсивного использования.