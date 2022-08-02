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Поставленные на Украину немецкие ЗСУ оказались непригодными для боевых действий

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Зенитный танк "Гепард"
Зенитный танк "Гепард".
Источник изображения: Отвага2004

Немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) 1A2 Gepard, поставленные на Украину, не могут вести огонь из-за неподходящих снарядов и заклинивания орудий, пишет Bulgarian Military.

Для использования немецких ЗСУ Киев получил боеприпасы норвежского производства, так как Германия не имела 35 миллиметровых снарядов для своих установок и была вынуждена искать их в других странах. «Поставленные в Украину норвежские боеприпасы не распознаются системой вооружения и она не может ими стрелять», — отмечается в публикации.

По данным издания, все три поставленных из Германии ЗСУ оказались непригодными для ведения боевых действиях.

Подобная проблема встречается достаточно часто, утверждают специалисты, несмотря, в частности, на тот факт, что калибр снарядов является одним и тем же, некоторые особенности не позволяют их эффективно применять. В Германии, тем не менее данный фактор не учли, в связи с чем Киеву было поставлено оружие, которое могут уничтожить прежде, чем используют.

Ранее сообщалось, что самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые были поставлены Германией на Украину, требуют ремонта после интенсивного использования. Так, если каждая гаубица в среднем рассчитана на 100 ежедневных залпов, то украинские войска совершают их гораздо больше.

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Страны
Германия
Украина
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