Постпред России в Вене считает, что Пелоси визитом на Тайвань отвлекла внимание от Украины

Михаил Ульянов назвал спикера Палаты представителей Конгресса безответственной

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось своим визитом на Тайвань отвлечь внимание международного сообщества от военной операции на Украине.

"Нэнси Пелоси удалось отвлечь международное внимание от Украины. Она, должно быть, абсолютно безответственная", - написал Ульянов в среду на своей странице в Twitter.

Пелоси прибыла на Тайвань во вторник. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры.