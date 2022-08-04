Войти
ТАСС

Постпред России в Вене считает, что Пелоси визитом на Тайвань отвлекла внимание от Украины

368
0
0
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © РИА Новости / Маргарита Костив

Михаил Ульянов назвал спикера Палаты представителей Конгресса безответственной

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси удалось своим визитом на Тайвань отвлечь внимание международного сообщества от военной операции на Украине.

"Нэнси Пелоси удалось отвлечь международное внимание от Украины. Она, должно быть, абсолютно безответственная", - написал Ульянов в среду на своей странице в Twitter.

Пелоси прибыла на Тайвань во вторник. Визит спикера нижней палаты Конгресса США на Тайвань стал первым для американского политика такого ранга за последние 25 лет. Пекин неоднократно предупреждал американскую сторону, что если визит состоится, то это не останется без последствий, Китай примет жесткие меры. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Похожие новости
18.11.2021
Доктрина Байдена на Украине. Вооружить Киев, чтобы спровоцировать Москву
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
21.12.2020
Гуаньча (Китай): российско-китайское соглашение об уведомлениях о пусках ракет продлевается на 10 лет. США просят не нервничать.
12.02.2014
Второй после США
19.03.2012
Нужно ли беспокоиться из-за увеличения военного бюджета Китая?
18.11.2011
Китай поставил цель быть великим и на море
30.04.2009
За последние 5 лет продажи оружия выросли на 21%, крупнейшим поставщиком остаются США, Россия – на втором месте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:28
  • 1
Стало известно о первой возможной поставке в Россию боевых дронов из Ирана
  • 04.08 07:23
  • 29872
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.08 05:43
  • 85
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 04.08 05:02
  • 17
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 21:04
  • 108
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 03.08 19:52
  • 1
Шойгу заявил, что ВДВ в ходе спецоперации действуют смело и грамотно
  • 03.08 19:48
  • 1
Заявление официального представителя Минобороны России
  • 03.08 19:10
  • 70
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 18:42
  • 69
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 17:49
  • 4
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»