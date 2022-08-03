Конструктор раскрыл готовность высокоорбитального «Глонасса»

Производство первого высокорбитального спутника семейства «Глонасс» завершится за полгода до его запуска. Сроки готовности космического аппарата ТАСС раскрыл глава Роскартографии, гендиректор «Института навигации», генеральный конструктор Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Сергей Карутин.

«За шесть месяцев до запуска», — заявил Карутин.

По его словам, запуск первого высокоорбитального «Глонасс» намечен на 2026-2028 годы.

В июле с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К».

В апреле «Роскосмос» пообещал, что к 2030 году запустит минимум 18 спутников «Глонасс-К2».