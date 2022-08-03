Войти
Lenta.ru

Конструктор раскрыл готовность высокоорбитального «Глонасса»

596
0
0
Сергей Карутин
Сергей Карутин.
Источник изображения: © Роскосмос

Производство первого высокорбитального спутника семейства «Глонасс» завершится за полгода до его запуска. Сроки готовности космического аппарата ТАСС раскрыл глава Роскартографии, гендиректор «Института навигации», генеральный конструктор Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) Сергей Карутин.

«За шесть месяцев до запуска», — заявил Карутин.

По его словам, запуск первого высокоорбитального «Глонасс» намечен на 2026-2028 годы.

В июле с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К».

В апреле «Роскосмос» пообещал, что к 2030 году запустит минимум 18 спутников «Глонасс-К2».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Глонасс-К
Компании
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
07.07.2020
В России назвали сроки первого за шесть лет запуска спутника ГЛОНАСС
18.03.2020
Российские ВКС обновят группировку спутников «Глонасс»
30.08.2018
Роскосмосу предложили запустить очередной спутник ГЛОНАСС в ноябре 2018 года
11.05.2016
Тяжелая ракета нелегкой судьбы
14.04.2014
Русский космос
30.11.2011
Плесецк обретает новый облик
20.01.2011
Старты – каждый месяц
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 17:05
  • 29858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 16:46
  • 5
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 16:21
  • 3
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 16:02
  • 68
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 15:25
  • 69
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 03.08 06:44
  • 81
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 17:01
  • 159
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 02.08 13:56
  • 5
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2