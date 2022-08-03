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Стало известно о модернизации ракеты «Ангара-А5»

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Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Центр Хруничева завершает разработку конструкторской документации по тяжелой ракете «Ангара-А5М», сообщает «Роскосмос».

Как стало известно, к настоящему времени разработаны корпусные изделия, баки и отсеки носителя. «Ведется разработка документации на макеты», — уточнил заместитель генерального конструктора конструкторского бюро (КБ) «Салют» — начальник КБ «Полет» Александр Сальников.

Специалист отметил, что сейчас ведется технологическая подготовка производства для проведения стендовых испытаний, после чего Центр Хруничева сможет приступить к изготовлению первой «Ангара-А5М». По его словам, при производстве модернизированной «Ангара-А5» будут применяться современные технологии сварки и металлообработки, позволяющие сократить цикл производства носителя и улучшить его тактико-технические характеристики.

В июле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что защита эскизного проекта космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа, предполагающего работы по многоразовому использованию ступеней тяжелой ракеты «Ангара-А5В», состоялась в декабре 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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