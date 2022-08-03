К участию в Московской конференции по безопасности приглашены главы военных ведомств и эксперты из 109 стран - Шойгу

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - На Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдёт в середине августа, приглашены представители из 109 государств, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Это будет юбилейная, десятая конференция. На неё приглашены главы иностранных оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и представители академических кругов из 109-ти государств. В повестку включены наиболее острые темы глобальной и региональной безопасности", - сказал Шойгу.