Войти
Интерфакс-АВН

К участию в Московской конференции по безопасности приглашены главы военных ведомств и эксперты из 109 стран - Шойгу

592
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VI Московской конференции по международной безопасности
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на VI Московской конференции по международной безопасности
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - На Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдёт в середине августа, приглашены представители из 109 государств, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Это будет юбилейная, десятая конференция. На неё приглашены главы иностранных оборонных ведомств, руководители международных организаций, эксперты и представители академических кругов из 109-ти государств. В повестку включены наиболее острые темы глобальной и региональной безопасности", - сказал Шойгу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
17.08.2021
Минобороны РФ начало подготовку курсантов к эксплуатации ракеты "Сармат"
12.11.2020
Россия усилит оперативные возможности флота за счет базы в Судане - адмирал
25.04.2018
Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии
25.04.2018
Шойгу: РФ рассчитывает на поддержку членов ШОС в восстановлении Сирии как единой страны
05.06.2014
Шойгу сократит «Оборонсервис» вдвое
06.01.2014
Небо на двоих
18.03.2008
Председатель совета директоров Объединения выставочных компаний «Бизон» С.Н. Маричев рассказал о ходе подготовки Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2008»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 17:05
  • 29858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.08 16:46
  • 5
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 03.08 16:21
  • 3
«Десанту парашют больше не нужен. Это теперь лишний предмет»
  • 03.08 16:17
  • 5
Глава МИД ФРГ вновь заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько потребуется
  • 03.08 16:02
  • 68
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 03.08 15:25
  • 69
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 03.08 10:18
  • 2
Силы специальных операций США закупают самолёт AT-802U Sky Warden
  • 03.08 10:16
  • 2
Путин оценил работу российских десантников в спецоперации
  • 03.08 06:44
  • 81
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 02.08 22:44
  • 2320
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.08 17:18
  • 11
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 02.08 17:01
  • 159
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 02.08 13:56
  • 5
Роскосмос перестроит работу, чтобы выпускать спутники в другом количестве и качестве
  • 02.08 12:17
  • 9
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 02.08 11:27
  • 1
В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2