МО РФ: коридор для вывоза зерна из портов Южный, Одесса и Черноморск согласован в Стамбуле

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, согласование осуществили в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Совместный координационный центр в Стамбуле согласовал маршрут гуманитарного коридора для вывоза зерна и удобрений из трех портов Украины. Об этом сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"30 июля 2022 года в Стамбуле Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов, их досмотру, решению вопросов разминирования и предотвращения опасных инцидентов (Российская Федерация, Турецкая Республика, Украина и ООН) разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов, осуществляющих вывоз зерновых культур и минеральных удобрений из портов Украины (Южный, Одесса и Черноморск)", - заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, согласование было осуществлено в рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины".