Названы особенности гиперзвуковой ракеты BrahMos-II

Новая версия крылатой противокорабельной ракеты BrahMos, которую разрабатывают специалисты «НПО машиностроения» и Организации оборонных исследований и разработок Минобороны Индии, может получить возможности гиперзвуковой ракеты «Циркон». Особенности BrahMos-II назвал управляющий директор и главное должностное лицо российско-индийского предприятия «Брамос аэроспейс» Атул Ране, передает ТАСС.

Ране сообщил, что технологии BrahMos-II со стороны Индии и России подготовлены. «Дизайн гиперзвуковой версии ракеты "Брамос" спроектирован обеими сторонами. Когда нам предоставят технологии, мы ее создадим. Изначально речь шла о ее испытаниях в 2021 году, затем в 2024 году. Я считаю, что все же еще нужно пять-шесть лет, прежде чем будут проведены ее первые испытания», — отметил он.

Отвечая на вопрос, получит ли BrahMos-II характеристики российской ракеты «Циркон», которую также разработали специалисты «НПО машиностроения», Ране отметил, что это возможно. «Весь мир работает над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты. США и Китай работают над гиперзвуковыми версиями крылатых ракет. Но у них их нет. Я не знаю ни одной страны, у которой она уже есть. Россия заявила, что провела испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", которая разработана "НПО машиностроения"», — добавил он.

По словам Ране, BrahMos-II «будет очень дорогой». Ракету будут производить только для Индии и России. Он отметил, что Индия как страна-участница Режима контроля за ракетными технологиями может работать над развитием ракет дальностью более 300 километров и весом более 500 килограммов, но не может передавать эти технологии другим странам.

В мае Индия впервые испытала улучшенную версию сверхзвуковой крылатой ракеты увеличенной дальности PJ-10 BrahMos с истребителя Су-30МКИ.