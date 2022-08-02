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В России создадут семейство самолетов на базе обновленного Ан-2

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Многоцелевой самолет Ан-2. 100 лет ВВС России: Праздничное шоу в подмосковном Жуковском. Фото Александра Качкаева для "Ленты.ру".

На базе обновленной версии легкого многоцелевого Ан-2, прозванного «кукурузником», в России создадут семейство самолетов. Транспортную, сельскохозяйственную, санитарную и пассажирскую версию построят на основе Ан-2 с автопилотом. Об этом РИА Новости сообщил директор московского филиала компании «Навигатор» Дмитрий Малов.

Отмечается, что сейчас Ан-2 не оснащают автопилотом. Через два года должен завершиться процесс оснащения самолетов этими комплексами. Ан-2 получат систему управления на базе разработанных в «Навигаторе» пилотажно-навигационных вычислителей.

«Из обновленного Ан-2 можно будет создать целую линейку беспилотных самолетов — санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и другие», — сообщил Малов.

Он отметил, что модернизированный самолет сможет осуществлять посадку и взлетать с вертолетной площадки размером 50 на 50 метров. «Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета», — уточнил директор.

В июле Малов сообщил, что Ан-2 получит блоки вычислителей пилотажно-навигационных параметров, которые смогут выдавать команды на отклонение лопастей и закрылков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
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1 комментарий
№1
02.08.2022 11:27
Интересно, что Дмитрий Малов подразумевает под обновленной версией легкого многоцелевого Ан-2?
Старый планер с новыми прибамбасами, включая двигатель или какой-то новый аэроплан (например ЛМС-901)?
0
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