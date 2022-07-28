Войти
Lenta.ru

В России сделают беспилотный Ан-2

317
0
0
Самолет Ан-2
Самолет Ан-2.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Легкий многоцелевой самолет Ан-2 планируется сделать беспилотным. Об этом РИА Новости рассказал директор московского филиала российской компании «Навигатор» Дмитрий Малов.

По его словам, с этой целью в компании разработан блок ВПНП (вычислитель пилотажно-навигационных параметров).

«Блок выдает на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь летчику», — сказал руководитель.

Малов отметил, что «в комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга», а «работы продлятся примерно два года».

В октябре 2020 года «Известия», ссылаясь на источники, сообщили, что Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе использует в качестве беспилотников-камикадзе модифицированные советские самолеты Ан-2. Согласно данным газеты, разрушительная мощь подобных дронов, начиняемых взрывчаткой, «может быть сопоставима с крылатыми ракетами», однако размер и тихоходность делают Ан-2 легкой мишенью для любых средств противовоздушной обороны (ПВО).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
Ан-2
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
11.10.2021
Малая мировая война в Карабахе
08.10.2021
Карабахская война в деталях и нюансах
23.08.2021
Конфликт в Нагорном Карабахе: оценки и последствия
13.08.2021
Есть ли средство против дронов
19.03.2021
Внутреннее море – закрытое небо
08.10.2020
Война дронов в Карабахе: как беспилотники изменили конфликт между Азербайджаном и Арменией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.07 11:25
  • 29623
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:51
  • 3
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 07:27
  • 4
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники
  • 27.07 22:37
  • 2
Министр обороны Словакии Надь заявил о готовности обсудить передачу Украине 11 МиГ-29
  • 27.07 22:03
  • 3
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 27.07 21:47
  • 3
Ростех приглашает дизайнеров создать новый облик авиазаводов и самолетов
  • 27.07 21:42
  • 3
Россия обеспечит мир неоном, ксеноном и криптоном. В 2023 году в России будет производиться почти четверть мирового неона
  • 27.07 21:38
  • 1
Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм появились на Донбассе