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Военные корабли из состава Королевского флота Великобритании могут быть переданы Украине в ближайшее время. Об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам дипломата, Великобритания передаст Киеву противоминные корабли. В настоящее время, отметил Пристайко, украинские моряки проходят на кораблях Королевского флота соответствующее обучение. Ведь с западной техникой они ранее не сталкивались.

Потребность в военных кораблях у Украины не просто велика, а огромна. Фактически украинские военно-морские силы прекратили свое существование еще в первые месяцы российской специальной военной операции. Хотя и до этого Украина не могла похвастать мощными военно-морскими силами.

Вопрос в другом – где будут базироваться эти корабли и где гарантия, что они не будут уничтожены в первые же дни после их передачи Киеву Великобританией? Ведь корабль – не реактивная система залпового огня, его не спрячешь на территории какого-нибудь предприятия.

Соответственно, как только корабли появятся, к примеру, в порту Одессы, они могут быть сразу же уничтожены ударами российских ракет. Для нанесения этих ударов российскому флоту не понадобится даже приближаться к Одессе. Незавидной будет судьба украинских военных моряков, «проходящих обучение в Великобритании», как о них рассказал украинский посол.

Кроме того, сам факт продолжающихся поставок вооружений, включая теперь уже и военные корабли, свидетельствует об упорном нежелании Запада прекращать конфликт на Украине. Или британское руководство просто хочет утилизировать свои старые корабли, одновременно повесив долговые обязательства за них на Киев?