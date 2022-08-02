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Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Тыла ВС РФ

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Учения подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ
Учения подразделений материально-технического обеспечения ВС РФ.
Источник изображения: © CC BY 4.0/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 1 августа. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

В праздничном приказе глава военного ведомства отметил, что на протяжении всей своей истории тыловые службы вносили значительный вклад в достижение побед нашей армии на полях сражений, а в мирное время – в укрепление оборонного потенциала страны.

На фронтах Великой Отечественной войны воины-тыловики бесперебойно снабжали войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляли перевозку людей и грузов, ремонт вооружения и военной техники.

"И сегодня личный состав служб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации достойно продолжает ратные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, с честью выполняет воинский долг, в том числе на Украине и в Сирийской Арабской Республике", – подчеркнул министр обороны.

Генерал армии Сергей Шойгу поздравил тыловиков с праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.

Справочно:

В этом году исполняется 322 года со дня образования Тыла Вооруженных Сил.

День Тыла Вооруженных Сил (ВС) РФ учрежден приказом министра обороны РФ от 7 мая 1998 года.

Он отмечается 1 августа как памятный день в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

Система материально-технического обеспечения не стоит на месте и развивается вместе с Вооруженными Силами, внедряются новые управленческие процессы, совершенствуются структуры и внедряются новые технологии. Развитие системы МТО идет в ногу со временем и на сегодняшний день в полной мере соответствует структуре управления Вооруженными Силами. Управление системой МТО выстроено в соответствии с видами обеспечения: основными (общими) в интересах всех Вооруженных Сил и специальными в интересах отдельных видов и родов войск.

Сегодня боеспособность современной армии в огромной степени зависит от эффективной работы системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил. Сегодня это отлаженный механизм, успешно работающий даже в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.

Миллионную армию ежедневно необходимо накормить, одеть, обуть, обслужить и заправить горючим всю без исключения технику, осуществить метрологический контроль, предоставить услуги ЖКХ казарменно-жилищным фондам и надежное хранение боеприпасов и техники, обеспечить пожарную, ветеринарно-санитарную и экологическую безопасность и многое другое.

Для этих и других целей десятки тысяч специалистов в круглосуточном режиме работают над решением задач материально-технического обеспечения боевого дежурства и боевой службы, противодействия терроризму, и, конечно же, боевой подготовки и хозяйственной деятельности.

Ежегодно их усилиями обеспечивается правильная эксплуатация и содержание в исправном состоянии более 120 тыс. единиц бронетанкового, ракетно-артиллерийского вооружения, более 400 тыс. единиц автомобильной и другой техники.

Ежедневно только питанием необходимо обеспечить около 520 тыс. человек по двум десяткам норм продовольственных пайков. Постоянно в личном пользовании военнослужащих находится более 50 миллионов различных предметов военной формы одежды, а ежегодный объем выдаваемых предметов составляет 15 миллионов единиц.

Специалисты материально-технического обеспечения организуют перевозки войск и материальных средств, отвечают за техническое прикрытие и восстановление транспортных коммуникаций.

Их стараниями осуществляется содержание военных городков, пунктов базирования авиации и сил флота, их снабжение горячей и холодной водой, теплом и электроэнергией, проведение мероприятий экологической и пожарной безопасности.

Для бесперебойного выполнения всех перечисленных и иных задач создана система МТО Вооруженных Сил, которая является неотъемлемой частью оборонного потенциала государства, связующим звеном между экономикой страны и непосредственно войсками и силами флота.

В Центре руководство общими видами обеспечения возложено на центральные органы военного управления. Это штаб материально-технического обеспечения ВС РФ, два департамента (транспортного обеспечения и эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций), три главных управления (автобронетанковое, ракетно-артиллерийское, начальника Железнодорожных войск), шесть управлений (ракетного топлива и горючего, продовольственное, вещевое, метрологии, по мониторингу системы материально-технического обеспечения и управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества).

Руководство материально-техническим обеспечением в видах и родах войск осуществляются заместителями главнокомандующих (командующих) по МТО через подчиненные им органы управления, отделы и службы.

В военных округах и на флотах руководство общими видами обеспечения осуществляется заместителем командующего войсками военного округа (флота) по МТО через штаб и управления, которые наделены довольствующими функциями в отношении всех войск (сил), по территориальному принципу.

В войсковом звене системы МТО имеется структура управления тыловым и техническим обеспечением соединений и воинских частей, которую возглавляют заместители командиров по тылу и вооружению, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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