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Военное обозрение

Украинские эксперты заявили об увеличивающемся давлении Запада на Киев в плане статуса Косово

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине комментируют осложнение ситуации на севере Косово. Отдельные украинские политики, включая нардепа Алексея Гончаренко, предлагают, к примеру, отправить в Косово украинских военных, чтобы «помочь косоварам в борьбе против Троянского коня Путина в Европе». Этим «конём» украинский депутат называет Сербию.

При этом в дипломатических кругах Украины не решаются открыто выступить на стороне Приштины, памятуя о том, что самопровозглашение косовской независимости является прецедентом, и что в случае признания суверенитета Косово сложно будет объяснять характер непризнания независимости Донбасса.

Однако украинские эксперты говорят о том, что Запад всё активнее оказывает давление на киевские власти, фактически требуя не просто поддержать косовскую «независимость» на словах, но и признать такой статус её де-юре. Учитывая тот факт, что Киев находится в тотальной зависимости от США и НАТО, есть немалая вероятность того, что киевскому режиму рано или поздно придётся пойти на признание «суверенитета» Косово, чтобы не оказаться без западной военной и финансовой помощи.

В этом плане украинские власти пытаются «цепляться за соломинку». Они приводят в пример Испанию, которая, будучи членом ЕС и НАТО, Косово в качестве независимого государства не признаёт. На днях испанский премьер посещал Белград, где в беседе с президентом Вучичем подтвердил тот факт, что испанские власти поддерживают территориальную целостность Сербии. Такая позиция Испании связана с опасениями по поводу того, что как только она признает Косово независимым государством, тут же начнутся проблемы с Каталонией и Страной басков.

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Путин Владимир
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