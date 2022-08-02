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Армия США заказала дополнительную партию гаубиц «Паладин»

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Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin.
Источник изображения: © Фото : US Army

Компания BAE Systems выпустит дополнительную партию модернизированных самоходных гаубиц M109A7 Paladin («Паладин») по заказу армии США. M109A7 является новейшей версией 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) M109, сообщает UK Defence Journal.

40 самоходных гаубиц и транспортеров боеприпасов M992A3 произведут в рамках контракта на сумму 299 миллионов долларов. Отмечается, что M109A7 является основным средством огневой поддержки боевых групп бронетанковых бригад.

САУ M109A7 является модернизированным вариантом самоходной гаубицы M109A6. Машина получила цифровую систему управления огнем и модернизированную полуавтоматическую систему заряжания. M109A7 отличается от прошлых моделей усовершенствованным шасси с двигателем и трансмиссией от боевой машины пехоты (БМП) M2 Bradley.

Ранее в публикации американского издания 19FortyFive отметили, что российский артиллерийский комплекс 2С35 «Коалиция-СВ» по дальности стрельбы превосходит большинство западных артиллерийских систем.

В сентябре 2020 года издание Breaking Defense сообщило, что в ходе демонстрации усовершенствованной системы управления ведения боевых действий гаубица M109 сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, которая имитировала крылатую ракету.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Bradley
M109
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
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