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ТАСС

Путин: российский флот со времен Петра I был участником всех значимых для страны событий

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Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Президент РФ назвал Санкт-Петербург морской столицей России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Российский флот с начала своего становления при Петре I переживал со страной все самые значимые исторические события и испытания, закалял свое могущество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин, принимая Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

Глава государства назвал Санкт-Петербург морской столицей России и напомнил, что парад в этом году приурочен к 350-летию со дня рождения основателя регулярного флота России - Петра I, при правлении которого страна обрела статус великой морской державы, завоевала авторитет и влияние в мире. "Петр I неразрывно, навечно связал историю флота с историей Государства Российского. С начала своего становления флот был и остается участником самых значимых, судьбоносных событий, вместе со страной, с народом закалялся в тяжелых испытаниях и великих победах, умножал свою славу и могущество. Мы по праву гордимся этим, с малых лет знаем примеры героизма и самоотверженности многих поколений моряков, корабелов, исследователей, людей особой закалки и разносторонних знаний", - сказал Путин.

Президент поздравил с Днем ВМФ матросов и старшин, мичманов и офицеров, генералов и адмиралов, ветеранов флота и назвал этот день "праздником, который любит и чтит народ России". "Мы чествуем всех вас, все поколения доблестных стражей морских пределов Отечества, вспоминаем великих флотоводцев и бесстрашные экипажи боевых кораблей разных эпох. Благодарим действующих матросов и офицеров за высочайшее ратное мастерство, мужество, отвагу, за преданность Отчизне и нашему народу", - заключил Путин. 

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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