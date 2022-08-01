В прессе США: Британия и Япония разрабатывают истребитель, который «заткнёт за пояс» американский F-35

Источник изображения: topwar.ru

Похоже, Лондон и Токио решили объединить свои усилия, чтобы совместно создать новый боевой самолет шестого поколения. Британия и Япония разрабатывают истребитель-невидимку, который «заткнет за пояс» американский F-35.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В прессе США утверждается, что до конца этого года объединит две программы создания боевого самолета: японскую F-X и британскую Tempest. По данным агентства, проект станет равноправным партнерством между двумя странами и обойдется в десятки миллиардов долларов.

Похоже, его цель заключается в разработке одного и того же истребителя-невидимки, но с небольшими отличиями в версиях для каждой из стран.

До последнего времени Япония работала над совместными оборонными проектами только с США. И объединение F-X и Tempest, если оно состоится, станет для Токио новым уникальным опытом.

Изначально предполагалось, что в рамках программы F-X первый самолет будет подготовлен к испытательному полету к 2028 году, а серийное производство начнется в 2030-х годах. Создание первого истребителя по программе Tempest намечено на 2027 год, в серию он должен пойти тогда же, когда и его японский аналог, в следующем десятилетии.

Источник изображения: topwar.ru

В самолет, разрабатываемый в Великобритании, закладываются характеристики, предоставляющие ему широкий спектр возможностей. В частности, речь идет об обширной осведомленности о ситуации на поле боя, объединении данных из разных источников, модульной конструкции для удовлетворения потребностей разных заказчиков, возможности пилотируемого и беспилотного управления, а также регулировании температуры для большей скрытности.