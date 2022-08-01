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Черноморский флот России получил «Сергея Котова»

Разделы: Флот
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Введенный в состав Черноморского флота патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160 в Севастополе, 11.05.2022
Введенный в состав Черноморского флота патрульный корабль "Сергей Котов" (заводской номер 164) проекта 22160 в Севастополе, 11.05.2022.
Источник изображения: Телеграм-канал "Черноморский флот"

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественные мероприятия по поводу получения флотом нового корабля состоялись в Новороссийской военно-морской базе (НВМБ). С началом службы «Сергея Котова» поздравили, в частности, начальник штаба — первый заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук и командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России откажется от дополнительной серии из шести патрульных кораблей проекта 22160.

В апреле 2018 года американское издание The Drive написало, что российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы Littoral Combat Ship (LCS).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
22160
LCS-1
ЧФ
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