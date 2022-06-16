Войти
Lenta.ru

ВМФ России откажется от допсерии кораблей проекта 22160

505
0
0
Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов»
Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Военно-морской флот (ВМФ) России откажется от дополнительной серии из шести патрульных кораблей проекта 22160. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии», — заявил собеседник агентства.

По его словам, ВМФ России планирует отказаться от дополнительных корветов из-за несоответствия их тактико-технических качеств боевым условиям эксплуатации. В частности, военных не устраивает мореходность и бронирование кораблей, а также уязвимость их силовых установок и слабое противовоздушное вооружение.

В апреле 2018 года американское издание The Drive признало, что российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях они почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы Littoral Combat Ship (LCS).

Корветы проекта 22160 предназначены для охраны прибрежных вод. Корабль водоизмещением 1,7 тысячи тонн использует технологию снижения заметности, развивает скорость до 27 узлов, вооружен 76-миллиметровой артустановкой АК-176МА, оснащен гидроакустическим комплексом, несет вертолет и ракетное вооружение.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-176
Проекты
22160
LCS-1
ЧФ
Похожие новости
22.11.2021
Корабль антитеррора. Черноморский флот получит новый «трансформер»
07.07.2020
"Недопустимо": стелс-ракеты не дошли до ВМС США
09.03.2020
Ради экономии списываются новые американские боевые корабли
18.07.2019
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
04.07.2018
Модульный боец. Чем опасны новейшие корветы проекта 22160
05.04.2018
США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада