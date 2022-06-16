ВМФ России откажется от допсерии кораблей проекта 22160

Военно-морской флот (ВМФ) России откажется от дополнительной серии из шести патрульных кораблей проекта 22160. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии», — заявил собеседник агентства.

По его словам, ВМФ России планирует отказаться от дополнительных корветов из-за несоответствия их тактико-технических качеств боевым условиям эксплуатации. В частности, военных не устраивает мореходность и бронирование кораблей, а также уязвимость их силовых установок и слабое противовоздушное вооружение.

В апреле 2018 года американское издание The Drive признало, что российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях они почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы Littoral Combat Ship (LCS).

Корветы проекта 22160 предназначены для охраны прибрежных вод. Корабль водоизмещением 1,7 тысячи тонн использует технологию снижения заметности, развивает скорость до 27 узлов, вооружен 76-миллиметровой артустановкой АК-176МА, оснащен гидроакустическим комплексом, несет вертолет и ракетное вооружение.