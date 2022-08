Применение новой российской ракеты ЛМУР на Украине

В американским сетевом издании "The Drive" опубликован небезынтересный материал известного авиационного журналиста Петра Бутовского "Is Russia Using Its New Advanced Anti-Armor Missile In Ukraine? The Russian LMUR advanced anti-tank missile has had an incredibly protracted development but there are signs it may be being used in Ukraine" ("Россия использует свою новую передовую противотанковую ракету на Украине? Разработка российской передовой противотанковой ракеты LMUR велась очень длительное время, но теперь есть признаки того, что она может использоваться на Украине") о вероятном боевом применении в ходе российской специальной военной операции на Украине новой российской управляемой ракеты ЛМУР класса "воздух-поверхность". Напомним, что новая дальнобойная управляемая вертолетная ракета "Изделие 305" ЛМУР (Легкая многоцелевая управляемая ракета) разработки АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, в составе АО "НПО "Высокоточные комплексы" Государственной корпорации Ростех) была впервые публично продемонстрирована на седьмом Международном Военно-техническом форуме "Армия-2021" в Кубинке в августе 2021 года.

Макет управляемой вертолетной ракеты ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) в экспортном исполнении "Изделие 305Э" разработки АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ) (с) Пётр Бутовский / www.thedrive.com

В начале июня Россия опубликовала видео с тепловизионной головки самонаведения (ГСН) ракеты, поразившей малоэтажное здание фермы, как сообщается, на Украине. С тех пор последовали и другие подобные кадры. Через несколько дней после появления первого видео российские информационные агентства со ссылкой на "хорошо информированные источники" заявили, что на нем показана новая противотанковая ракета ЛМУР в действии. Правда, однако, может быть и сложнее.

Ведь термин "российские информационные агентства" в данном случае мало что значит. Похоже, они просто переписали то, о чем ранее догадывались пользователи различных социальных сетей, и вполне вероятно, что этих "осведомленных источников" никогда не существовало.

Что интересно, на видео явно указана тепловизионная ГСН. Предыдущие видеоролики о том, как разные российские ракеты поражают различные цели на Украине, всегда снимались дистанционно: с помощью беспилотного летательного аппарата, наблюдающего за полем боя, с помощью жектронно-оптической системы наведения боевого вертолета или с помощью камеры видеонаблюдения, установленной где-то поблизости.

У России есть несколько видов вооружений, оснащенных оптико-электронной ГСН, передающей изображения на командный пункт или экипажу самолета. Они варьируются от небольшого оружия весом всего несколько фунтов, такого, как барражирующие боеприпасы "КУБ" и "Ланцет", до крупногабаритных систем, включая различные варианты ракет воздушного базирования Х-59М, каждая из которых весит около 2000 фунтов [более 900 кг].

Но судя по динамике движения ракеты на этих видео, а также по типу и размеру целей (всегда одно-двухэтажное здание), видео передает с чего-то среднего размера. Наиболее вероятным кандидатом является ЛМУР, или "Изделие 305", ракета весом чуть более 200 фунтов [90 кг]. В большинстве видео наложенный текст размыт. Однако в некоторых случаях можно увидеть надпись АС-БПЛА, которая также указывает на ЛМУР. АС-БПЛА - это обозначение аппаратуры передачи данных, используемой совместно с ракетой ЛМУР.

Запутанное прошлое

История проекта ЛМУР загадочна. Аббревиатура впервые появилась примерно в 2007 году как проект легкой ракеты АО "Корпорация Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Однако вскоре после этого, примерно в 2009 году, от этой программы отказались по неясным причинам.

22 февраля 2011 года Министерство обороны России разместило заказ на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) под кодовым названием "Прификс" по созданию легкой многоцелевой управляемой ракеты "Изделие 79". На этот раз контракт был присужден не КТРВ, а другой компании - АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ). Расположенная в подмосковной Коломне, она специализируется на противотанковых управляемых ракетах (ПТРК), например, "Атака" и "Хризантема" (а также баллистических ракетах "Искандер", но это уже совсем другая история).

Согласно контракту, ЛМУР "Изделие 79" должно было быть изготовлено, испытано, а затем подготовлено к серийному производству к 25 ноября 2014 года. В 2013 году была изготовлена опытная партия ракет, но КБМ не смогло начать их летные испытания, поскольку... не было пусковой установки. Министерство обороны ее попросту не заказало. Поэтому 11 ноября 2014 года КБМ официально сообщило Министерству обороны о прекращении НИОКР по теме "Прификс". 22 марта 2017 года Министерство обороны официально расторгло контракт. Затем последовал ряд судебных исков о компенсациях, но это выходит за рамки данной статьи.

Проект ЛМУР спас еще один контракт, о котором мало что известно. Вероятно, в 2012 году КБМ получило заказ от Федеральной службы безопасности (ФСБ, преемницы советского КГБ), которой потребовалась ракета, известная как "Изделие 305". В частности, ФСБ хотела получить дальнобойное вооружение для своих специально оборудованных вертолетов Ми-8МНП-2, используемых для "неконвенциональных" боевых действий на Кавказе. Ракета "Изделие 305" на самом деле такая же, как и более ранняя "Изделие 79", но с добавлением двустороннего канала передачи данных, который передает видео от ГСН ракеты в кабину вертолета и передает команды от оператора ракете, пока она находится в полете (по западной терминологии, система наведения Human-in-the-Loop - HTL). ФСБ хотела иметь возможность контролировать процесс поражения на протяжении всего полета ракеты, с возможностью "отозвать" ракету, если цель окажется отличной от ожидаемой.

Наряду с "Изделием 305", в 2013 году московскому АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И.И.Торопова" (в составе КТРВ) была заказана рельсовая направляющая пусковая установка АПУ-305 (авиационное пусковое устройство) с интерфейсом для подвешивания ракеты ЛМУР под вертолетом. АПУ-305 предназначалась для одной ракеты; позднее ГосМКБ "Вымпел" изготовило также двухзарядную пусковую установку АПУ-Л.

Испытания ракеты ЛМУР на вертолете Ми-8МНП-2 проходили в 2015 и 2016 годах. Вскоре после этого началось серийное производство оружия, и ракета была развернута на вертолетах ФСБ. Затем ракетой снова заинтересовалось Министерство обороны России, которое разместило собственный заказ. В 2019 году начались испытания ЛМУР на модернизированном боевом вертолете Ми-28НМ, а через год - на Ка-52М, последней модификации веролета Ка-52. Обычно вертолеты вооружены четырьмя ракетами на пусковых установках АПУ-305 или максимум восемью ракетами на направляющих АПУ-Л.

Оперативное применение

ЛМУР расшифровывается как "Лёгкая многоцелевая управляемая ракета". Она также известна как "Изделие 305", или "Изделие 305Э" в экспортном варианте. Несмотря на слово "легкий" в названии, она в два раза тяжелее более традиционных российских вертолетных ПТУР, таких как 9М120 "Атака" или 9М123 "Хризантема". Дальность действия ракеты ЛМУР составляет до 9 миль (до 14,5 км), что в два раза больше, чем у предыдущих российских противотанковых ракет.

Ракета имеет аэродинамическую схему "утка" с четырьмя крестообразными разрезными стабилизаторами в передней части. Далее идет боевой отсек, а затем твердотопливный ракетный двигатель. Большие крестообразные крылья складываются для транспортировки и раскладываются, когда ракета подвешивается под вертолетом.

Учебный вариант ракеты, или "Изделие 305-УЛ" (Учебно-лётная), отличается от боевого меньшим нескладывающимся крылом; боевой части тоже нет.

В передней части ракеты установлена ​​тепловизионная ГСН 9Б-7755, разработанная институтом ЗАО "МНИТИ" в Москве. Навигационная система состоит из инерциального автопилота, радиовысотомера и приемника спутниковой навигации БНАП-305 с антенной наверху. БНАП-305 работает как с российской системой навигации ГЛОНАСС, так и с западной системой навигации GPS. Два из четырех крыльев оснащены антеннами канала передачи данных заднего вида.

Мы очень мало знаем о том, какие зарубежные компоненты используются в ракете ЛМУР. Автор пока нашел только информацию, указывающую на блок питания Tesla Electric и некоторые микросхемы немецкой компании Telefilter, но несомненно есть и другие. Способность российских производителей оружия поставлять подобную продукцию все чаще ставится под сомнение в результате ужесточения санкций после вторжения на Украину.

В простейшем методе использования ракета ЛМУР выстреливается по цели, находящейся в пределах видимости. Оператор в кабине вертолета видит изображение с ГСН, пока ракета еще висит под крылом. Он отмечают цель, которую затем запоминает ГСН. После пуска ракеты вертолет может развернуться, при этом ГСН ракеты автоматически сопровождает цель до ее поражения.

В другом методе, впервые реализованном в российских ПТРК, ракета может быть запущена по невидимой, находящейся за пределами видимости или скрытой цели. Сначала ракета летит в район цели, управляемый инерциальным автопилотом с поправками, обеспечиваемыми спутниковой навигацией. Изображение с ГСН передается по каналу передачи данных в кабину вертолета, а команды наведения передаются обратно на ракету. Оператор на борту вертолета наблюдает за изображением, выбирает цель и указывает ее ракете. Оператор может изменить цель или отменить поражение. В одном из опубликованных видеороликов, якобы демонстрирующих применение ЛМУР, мы можем видеть, как целеуказание переключается на другое здание за несколько секунд до попадания.

Для связи с ракетой вертолету необходимо соответствующее оборудование. Этой системой является АС-БПЛА (Аппаратура связи с беспилотным летательным аппаратом). Она создана конструкторским бюро АО "КБ "Луч" в Рыбинске и существует в различных вариантах. Двусторонний канал передачи данных работает в S-диапазоне (диапазон частот 2-4 ГГц; длина волны 7,5-15 см), имеет заявленную пропускную способность 5,4 Мбит/с и дальность действия 31 милю (50 км).

На вертолете Ка-52М контейнер системы имеет необычную каплевидную форму и подвешивается под левым коротким крылом. На вертолете Ми-8МНП-2 антенна радиоканала расположена в выпуклом обтекателе в носовой части вертолета. То же самое можно сказать и о вертолете Ми-28НЭ, который был выставлен на авиасалоне в Дубае в ноябре 2021 года, когда ЛМУР впервые была представлена за рубежом. Подобного оборудования не было на более позднем вертолете Ми-28НМ, но, вероятно, он использует контейнер, аналогичный подвешиваемому ​​на Ка-52М.

В документах о вертолете специального назначения Ми-8МНП-2, наряду с "Изделием 305", упоминается еще одно обозначение: "Изделие 306". Хотя этому нет подтверждений, но это вполне может быть вариант ракеты ЛМУР с другим типом боевой части. Основное исполнение "Изделия 305" имеет осколочно-фугасную боевую часть, а менее распространенная версия "Изделие 306", вероятно, будет иметь кумулятивную боевую часть.

Неясности

С одной стороны, применение ЛМУР в боевых действиях на Украине не было бы удивительным. Эта ракета находится в производстве уже несколько лет, и, по подсчетам автора, Министерству обороны России уже поставлено не менее 200 ракет, а также неизвестное количество для ФСБ.

Это далеко не дешевое оружие. По контракту 2018 года в тогдашних ценах одна ракета ЛМУР стоила 14,2 млн рублей (227 тыс. долл.); текущая цена, вероятно, не сильно изменилась. Это цена для Министерства обороны России, а экспортная цена почти наверняка была бы намного выше.

Однако некоторые факты вызывают недоумение. Все видео, якобы показывающие применение ЛМУР на Украине, сделаны камерой ГСН. Саму ракету мы ни разу не видели ни подвешенной под вертолетом, ни в виде обломков [на самом деле есть как минимум одно видео с вертолетом Ка-52 с различимой направляющей АПУ-305 над линией боевого соприкосновения. - bmpd]. Также нет никаких указаний на то, что какой-либо вертолет оснащен блоком передачи данных управления ракетами.

Странны и некоторые цели, которые эти ракеты якобы поразили на опубликованных видео. Они состоят из различных хозяйственных построек или бараков, некоторые из них кажутся заброшенными. В одном случае у здания даже нет крыши, как будто оно находится на каком-то полигоне.

Если ракеты ЛМУР используются на Украине, наиболее вероятной пусковой платформой является вертолет Ми-8МНП-2 спецназа ФСБ; это могло бы также объяснить сопровождающую это применение таинственность. Вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М, также способные применять ЛМУР, пока что отсутствуют в действующих частях ВКС России. В боевых действиях на Украине их будут пилотировать летчики-испытатели вертолетного подразделения 929-го Летно-испытательного центра, или 344-го Центра боевой подготовки и перечивания летного состава армейской авиации в Торжке или, что менее вероятно, летчики-испытатели КБ Миля и Камова.

Есть еще один вариант. Около пяти лет назад в рамках ОКР под шифром "Байкал" планировалось адаптировать ЛМУР для использования с наземной пусковой установки, установленной на бронетранспортере. Развитие проекта неизвестно, но, возможно, некоторые из этих машин были переброшены на Украину в порядке эксперимента, хотя имеющиеся видео явно указывают на ракеты воздушного базирования.

Очевидно, что вокруг ракеты ЛМУР много неясностей. Тем не менее, программа явно важна для Российских Вооруженных Сил, которые в остальном располагают только вертолетными ПТРК предыдущего поколения, которые значительно отстают от своих новейших западных аналогов. Имея это в виду, мы, вероятно, увидим больше ракет ЛМУР в будущем, будь то на Украине или где-либо еще.

Характеристики ракеты ЛМУР ("Изделие 305Э"):

Наибольшая дальность - 14,5 км (9 миль)

Максимальная скорость полета - 447 узлов (230 м/с)

Высота полета - 100-600 метров (328-1969 футов)

Масса - 105 кг (231 фунт)

Вес боевой части - 25 кг (55 фунтов)

Длина - 1945 мм (76,6 дюйма)

Диаметр корпуса - 200 мм (7,9 дюйма)

Состав ракеты ЛМУР: 1 - тепловизионная ГСН; 2 - автопилот; 3 - приемник спутниковой навигации; 4 - носовые рули; 5 - боевая часть; 6 - ракетный двигатель; 7 - складное крыло; 8 - антенна линии передачи данных (с) АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ)

Макет управляемой вертолетной ракеты ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета) в экспортном исполнении [i]"Изделие 305Э" со сложенным крылом (с) Пётр Бутовский [/i]

Цех производства АО "Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Вымпел" им. И.И.Торопова" (в составе КТРВ) в Москве, где изготавливаются вертолетные пусковые установки для ракет ЛМУР: однозарядные АПУ-305 (на заднем плане) и двухзарядные АПУ-Л (на переднем плане) (с) кадр Российского ТВ

При подвешивании на направляющей пусковой установки ГСН ракеты ЛМУР закрывается защищающим ее от загрязнения колпаком, который поднимается непосредственно перед пуском (с) Петр Бутовский

Двухзарядная пусковая установка АПУ-Л для ракет ЛМУР (с) Петр Бутовский

Учебная ракета ЛМУР "Изделие 305-УЛ" (с укороченным крылом) на направляющей пусковой установки АПУ-305 на подвеске вертолета Ка-52 (с) Петр Бутовский

Опытный образец вертолета Ка-52 несет ракету ЛМУР (с) АО "Вертолеты России"

В обтекателе в носовой части опытного образца вертолета Ми-28НЭ, показанного в Дубае в ноябре 2021 года, находится канал аппаратуры передачи данных AС-БПЛА для связи с ракетой ЛМУР. У серийного Ми-28Н там же расположена командно-наводящая антенна для ракеты 9М120 "Атака" (с) Пётр Бутовский

Первый модернизированный вертолет Ка-52М с блоком аппаратуры передачи данных АС-БПЛА (1) и направляющей АПУ-305 (2) для ракеты ЛМУР (с) Пётр Бутовский

Проект многоцелевого самоходного противотанкового ракетного комплекса "Байкал" с ракетой ЛМУР наземного пуска (с) Министерство обороны России